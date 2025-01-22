Для цього салату з оселедцем знадобляться звичайні сезонні інгредієнти, але завдяки ефектному оформленню страва має святковий і барвистий вигляд.
- 250 г філе солоного оселедця
- 2 середні буряки
- 2 середні картоплини
- 1 середнє кисло-солодке яблуко
- 1 середня цибулина
- 3 середні солоні огірки
- 4 столові ложки майонезу
- сіль
- чорний мелений перець
- 2 столові ложки лимонного соку
- 1 чайна ложка цукру
- 2 столові ложки олії
- зелень
- горошок для оздоблення
Буряк і картоплю завернути у фольгу, запекти до готовності, дати охолонути. Буряк нарізати дрібними кубиками, викласти в окрему миску. Полити 1 столовою ложкою соку лимона, всипати цукор, посолити, поперчити за смаком, скропити олією, перемішати.
Оселедець, огірки, цибулину та картоплю нарізати дрібними кубиками. Яблуко почистити, нарізати дрібними кубиками, скропити 1 столовою ложкою соку лимона, перемішати. Викласти картоплю, оселедець, цибулю, яблуко та огірки у велику миску. Додати майонез, посолити, поперчити, перемішати. Викласти салат на плаский овальний таріль і зробити поперечні глибокі борозенки. У заглиблення викласти підготовлений буряк. Оздобити горошком і зеленню.
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