Для цього салату з оселедцем знадобляться звичайні сезонні інгредієнти, але завдяки ефектному оформленню страва має святковий і барвистий вигляд.

250 г філе солоного оселедця

2 середні буряки

2 середні картоплини

1 середнє кисло-солодке яблуко

1 середня цибулина

3 середні солоні огірки

4 столові ложки майонезу

сіль

чорний мелений перець

2 столові ложки лимонного соку

1 чайна ложка цукру

2 столові ложки олії

зелень

горошок для оздоблення

Буряк і картоплю завернути у фольгу, запекти до готовності, дати охолонути. Буряк нарізати дрібними кубиками, викласти в окрему миску. Полити 1 столовою ложкою соку лимона, всипати цукор, посолити, поперчити за смаком, скропити олією, перемішати.

Оселедець, огірки, цибулину та картоплю нарізати дрібними кубиками. Яблуко почистити, нарізати дрібними кубиками, скропити 1 столовою ложкою соку лимона, перемішати. Викласти картоплю, оселедець, цибулю, яблуко та огірки у велику миску. Додати майонез, посолити, поперчити, перемішати. Викласти салат на плаский овальний таріль і зробити поперечні глибокі борозенки. У заглиблення викласти підготовлений буряк. Оздобити горошком і зеленню.