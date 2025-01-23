Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (ст.46) передбачено застосування у 2025 році в період дії воєнного стану обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів (ПМ), установлених для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), тобто є більшим від максимального розміру пенсії (23610 грн), інформує ПФУ.

Це стосується пенсій, які призначено відповідно до Митного кодексу України, законів України: «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року №379/95-ВР «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України».

Ухваленою на початку цього року постановою №1 «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році в період дії воєнного стану» Уряд визначив розміри та порядок застосування обмежувальних коефіцієнтів до спеціальних пенсій. Зокрема:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25971 грн), застосовують коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30693 грн), — 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40137 грн), — 0,3;

до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40137 грн) та не перевищує 21 ПМ (49581 грн), — 0,2;

до частина пенсії, що перевищує 21 ПМ (49581 грн), — 0,1.

При цьому для осіб, пенсії яким призначено (перераховано) відповідно до зазначених вище законів та які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон №1058), і в яких пенсія, обчислена відповідно до Закону №1058, перевищує максимальний розмір, обмежувальні коефіцієнти застосовують до сум понад розмір пенсії, обчисленої відповідно до Закону №1058.

Важливо! Зазначені коефіцієнти не застосовують до пенсій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії росії, а також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб.