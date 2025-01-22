Кібернасильство — це одна з форм домашнього насильства, яка може серйозно вплинути на психічне та емоційне здоров’я. Якщо вам погрожують, стежать за вами в інтернеті або публікують особисті фото без дозволу — не мовчіть!
Як розпізнати кібернасильство і куди звертатися по допомогу, розповідають на Урядовому порталі.
ОЗНАКИ
- Контроль за вашими діями в інтернеті, перевірка повідомлень і акаунтів.
- Погрози публікацією особистих матеріалів, що можуть зашкодити репутації.
- Образи та цькування через інтернет.
- Публікація особистих фото без згоди.
- Створення фальшивих акаунтів для стеження за вами.
ЗАХИСТ
Подайте заяву до поліції:
- в найближчому відділку;
- зателефонуйте на лінію «102»;
- онлайн-заяву через портал Кіберполіції.
Зверніться по безоплатну правничу допомогу.
Юристи проконсультують щодо ваших прав, допоможуть підготувати заяву до поліції або звернутися до суду.
Безкоштовна допомога доступна для:
- осіб із низьким доходом;
- дітей;
- постраждалих від домашнього насильства;
- ВПО;
- ветеранів війни;
- членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни тощо.
За порадою та по допомогу також можна звернутись на Урядову гарячу лінію 15-47.
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