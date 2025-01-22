Кібернасильство — це одна з форм домашнього насильства, яка може серйозно вплинути на психічне та емоційне здоров’я. Якщо вам погрожують, стежать за вами в інтернеті або публікують особисті фото без дозволу — не мовчіть!

Як розпізнати кібернасильство і куди звертатися по допомогу, розповідають на Урядовому порталі.

ОЗНАКИ

Контроль за вашими діями в інтернеті, перевірка повідомлень і акаунтів.

Погрози публікацією особистих матеріалів, що можуть зашкодити репутації.

Образи та цькування через інтернет.

Публікація особистих фото без згоди.

Створення фальшивих акаунтів для стеження за вами.

ЗАХИСТ

Подайте заяву до поліції:

в найближчому відділку;

зателефонуйте на лінію «102»;

онлайн-заяву через портал Кіберполіції.

Зверніться по безоплатну правничу допомогу.

Юристи проконсультують щодо ваших прав, допоможуть підготувати заяву до поліції або звернутися до суду.

Безкоштовна допомога доступна для:

осіб із низьким доходом;

дітей;

постраждалих від домашнього насильства;

ВПО;

ветеранів війни;

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни тощо.

За порадою та по допомогу також можна звернутись на Урядову гарячу лінію 15-47.