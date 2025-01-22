Право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, матері осіб із інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку. Таку пенсію призначають після досягнення віку 50 років і за наявності у матері страхового стажу не менше 15 років (пункт 3 частини першої ст.115 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), роз’яснюють у ПФУ.

Звертатись із заявою про призначення пенсії можна за місяць до досягнення зазначеного віку. Заяву з необхідними документами подають до сервісного центру ПФУ або через вебпортал електронних послуг Фонду.

Довідково! Для подання заяви онлайн вам потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати кольорові скановані копії документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини та ін.);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (виписка з акта огляду МСЕК; медичний висновок закладу охорони здоров’я; посвідчення одержувача допомоги; довідка органу, який призначає допомогу, про період призначення такої допомоги);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Покрокова інструкція, як подати документи через вебпортал ПФУ: https://tinyurl.com/yasp7y7r