Хурма — один із головних символів зимового сезону. Вона прекрасна сама по собі, особливо якщо солодка і не в’яже. А ще з хурми можна приготувати коктейлі — не лише дуже смачні, а й корисні.

Тоненька шкірка у плодів їстівна, але вона жорстка і заважатиме насолоджуватися коктейлем. Тому її потрібно зняти, залишивши тільки м’якоть. Якщо є кісточки, їх, звичайно, теж слід прибрати.

З ХУРМОЮ, БАНАНОМ І АПЕЛЬСИНОМ

Густоти надає банан, який сам по собі доволі солодкий, тому немає необхідності додавати цукор (хіба що за бажанням).

1 хурма

1 зрілий банан

1 апельсин

Очистити фрукти (не забудьте прибрати перетинки з апельсинових часточок), помістити в чашу блендера і пробити до однорідності. Вийде коктейль ніжно-кремового відтінку, який смачно пахне бананом. Він доволі густий, тож можна їсти ложечкою.

ГАРБУЗОВИЙ

Можете використовувати як сирий гарбуз, так і приготовлений (шматочки можна запекти чи відварити). Сирий гарбуз подрібнювати складніше, тому до складу коктейлю додано воду, яку також можна замінити соком апельсина. Вийде ще смачніше!

100 г м’якоті гарбуза

1 апельсин

100–200 мл води (соку апельсина)

1 хурма

цукор

Гарбуз нарізати кубиками (відварити або залишити сирим). Апельсин очистити від шкірочки, видалити всі білі плівки. Хурму очистити від шкірки та насіння. Усі продукти подрібнити в блендері, додати цукор за смаком. Кількість води чи соку в тій пропорції, яка вам подобається.

З ВІВСЯНИМ МОЛОКОМ І ПЛАСТІВЦЯМИ

Цей вітамінний коктейль може стати повноцінною заміною сніданку, адже у його складі є вівсяне молоко та пластівці. Солодкість безпосередньо залежить від хурми, тому обирайте солодкі сорти, щоб не довелося додавати цукор.

1 хурма

150 мл вівсяного молока

1 столова ложка вівсяних пластівців

цукор за смаком

У чашу блендера помістити шматочки м’якоті хурми, влити вівсяне молоко та додати пластівці швидкого приготування. Швидко пробити до однорідності. Не треба збивати довго, інакше хурма в’язатиме. Дати постояти 5–7 хв., щоб пластівці набухли. Коктейль можна пити через широку трубочку або їсти ложкою.

Щоб позбутися терпкості в хурмі, помістіть її на деякий час у морозильну камеру. При заморожуванні руйнується танін — дубильна речовина, що робить смак в’язким. Після заморожування цей недолік зникає, а смак хурми покращується, вона стає солодшою.