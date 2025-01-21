Хоча зиму й мало хто любить, однак вона дає нам час на перепочинок і роздуми. Зокрема, й над тим, як розпланувати свою ділянку в новому сезоні. Чи звертали ви увагу, що один із найпопулярніших шкідників — попелиця — окремі рослини просто обліплює, а інші оминає? Дійсно, ця комаха має свої симпатії, і висаджуючи на ділянці ті чи інші культури, слід брати це до уваги. Адже харчуючись соком рослин, попелиця виснажує їх, тож її поява зовсім не бажана. Особливо ласа тля до молодих пагонів, листя та бутонів. Коли ті грубішають, вона поступово зникає.

Отже, попелиця із задоволенням оселяється на таких культурах: яблуні, смородині, аґрусі, капусті (особливо броколі), перці, трояндах і деяких інших.

Дуже до смаку їй також черемха, калина, бузина, жимолость, акація, липа, жасмин садовий, обліпиха. Тож ці рослини бажано висаджувати подалі від тих, без яких не обійтись.

Проти попелиці існує чимало народних способів боротьби, але найбільш ефективними все ж є хімічні препарати — інсектициди. Їх можна сміливо використовувати на квітах. На їстівних рослинах інсектициди застосовують чітко згідно з інструкцією, останню обробку важливо робити не пізніше, ніж за місяць до збирання врожаю. Перші обробки розпочинають ще під час набубнявіння бруньок.

Деякі рослини, навпаки, відлякують попелицю. Серед них календула, хризантеми, чорнобривці, васильки (базилік), коріандр, часник, цибуля, м’ята, фенхель, ромашка, лаванда та деякі інші. Тож плануючи посадки на наступний сезон, знайдіть для них місце.

Ворогами попелиці є жуки-сонечка та птахи. Аби привабити корисних комах, висаджують моркву, кріп, петрушку та інші ароматні трави. Боротись потрібно не лише з попелицею, а й з мурахами, які дуже люблять її солодкі виділення.

Порада! Якщо попелиця рік у рік уражує ваші троянди, висадіть їх в одному місці, а не по всій ділянці. Так легше буде обробляти.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.