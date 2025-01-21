Холодову травму, яку в народі називають переохолодженням, важливо не ігнорувати, застерігають у МОЗ. Тривалість лікування цього виду травми значно перебільшує тривалість лікування постраждалих із опіками.

Окрім низької температури, холодову травму можуть провокувати такі чинники:

висока вологість (навіть тривале перебування при температурі плюс 5–8 градусів, але за високої вологості, може спричинити в людини холодову травму);

вітер (його наявність значно збільшує втрату тепла);

хронічні захворювання, надмірна втома в людини;

вживання алкоголю;

належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);

носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Комбінація декількох таких чинників значно посилює ризик розвитку холодової травми.

Гострий вплив низьких температур можна розділити на обмороження (локальна дія низьких температур) та замерзання (загальне переохолодження).

Загальне переохолодження розвивається так.

Спочатку в постраждалого з’являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

Якщо несприятливі фактори продовжують діяти, холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхнева гіпотермія (зниження температури, охолодження), сонливість починає переходити в розлад свідомості.

Якщо ж холодове тремтіння пригнічується, це свідчить про дуже небезпечну гіпотермію, яка може призвести до зупинки дихання та серця. При цьому стан постраждалого дуже важкий, може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

Як його уникнути

Обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду. Одягатися в кілька шарів вільного теплого одягу. Повітря, що потрапляє між шарами одягу, діє як ізоляція від холоду. Варто носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг, щоби захиститися від вітру, снігу та дощу. Обирати спідню білизну, яка відводить вологу від шкіри. Краще відмовитися від бавовняної, адже вона поглинає вологу. Змінювати мокрий одяг якомога швидше. Носити капелюх або пов’язку, яка повністю закриває вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Носити рукавиці, а не рукавички. Рукавиці забезпечують кращий захист. Носити шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію. Подумайте також про грілки для рук і ніг. Переконайтеся, що грілки для ніг не затягують чоботи й не обмежують приплив крові. Шукати тепле укриття, якщо помітили ознаки обмороження. Відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло. Їсти добре збалансовану їжу й пам’ятати про водний баланс. Це допоможе зігрітися навіть перед тим, як вийти на мороз. Не перебувати довго в одній позі чи нерухомо. Фізичні вправи можуть допомогти зігрітися.

Допомога

Узимку під час війни важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим.

У такому випадку чітко дотримуйтесь порядку надання допомоги, затвердженого МОЗ України: