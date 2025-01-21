Для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах і державних органах своє пенсійне посвідчення.

Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону). Для перевірки документа до Пенсійного фонду України надсилався відповідний запит, така процедура займала певний час. Тепер це можна зробити в кілька кліків, запевняють у ПФУ.

Щоб перевірити дійсність пенсійного посвідчення, на вебпорталі електронних послуг ПФУ реалізовано сервіс «Пошук пенсійного посвідчення».

У результаті запиту посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко перевірити його статус (діюче воно чи ні) та дату видачі.

Як скористатись