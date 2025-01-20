Як зробити звичайну гречану кашу неймовірно смачною? Приготуйте з неї запіканку з додаванням соковитих овочів і сиру.

Склянка вареної гречаної каші

100 г тертого сиру

четвертина білоголової капусти

1 морквина

1 невеликий корінь петрушки

1 велика цибулина

1 червона перчина

2–3 зубчики часнику

1 яйце

1 столова ложка майонезу

1 столова ложка борошна

1 столова ложка подрібненої зелені

5 столових ложок консервованої кукурудзи

сіль

чорний мелений перець

олія

шматочок вершкового масла

панірувальні сухарі

Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками. Моркву і корінь петрушки крупно натерти. Капусту тонко нашаткувати. Часник дрібно нарізати. На сковороді розігріти олію, викласти цибулю, смажити до рум’яності. Додати моркву та петрушку, смажити разом 5 хв. Викласти перець, готувати разом 2 хв. Капусту опустити в каструлю з киплячою підсоленою водою на 3 хв., процідити. Всі овочі охолодити.

Викласти в миску кашу, обсмажені овочі, кукурудзу та капусту, додати яйце, майонез і більшу половину сиру. Посолити, поперчити, всипати борошно, додати зелень. Усе перемішати.

Форму для запікання змастити маслом, притрусити сухарями. Викласти запіканку, притрусити сиром. Поставити форму в духовку — запікати при 190 градусах приблизно 35–40 хв. Подавати гарячою, але перед нарізанням дати трохи постояти.