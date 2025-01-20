Як зробити звичайну гречану кашу неймовірно смачною? Приготуйте з неї запіканку з додаванням соковитих овочів і сиру.
- Склянка вареної гречаної каші
- 100 г тертого сиру
- четвертина білоголової капусти
- 1 морквина
- 1 невеликий корінь петрушки
- 1 велика цибулина
- 1 червона перчина
- 2–3 зубчики часнику
- 1 яйце
- 1 столова ложка майонезу
- 1 столова ложка борошна
- 1 столова ложка подрібненої зелені
- 5 столових ложок консервованої кукурудзи
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
- шматочок вершкового масла
- панірувальні сухарі
Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками. Моркву і корінь петрушки крупно натерти. Капусту тонко нашаткувати. Часник дрібно нарізати. На сковороді розігріти олію, викласти цибулю, смажити до рум’яності. Додати моркву та петрушку, смажити разом 5 хв. Викласти перець, готувати разом 2 хв. Капусту опустити в каструлю з киплячою підсоленою водою на 3 хв., процідити. Всі овочі охолодити.
Викласти в миску кашу, обсмажені овочі, кукурудзу та капусту, додати яйце, майонез і більшу половину сиру. Посолити, поперчити, всипати борошно, додати зелень. Усе перемішати.
Форму для запікання змастити маслом, притрусити сухарями. Викласти запіканку, притрусити сиром. Поставити форму в духовку — запікати при 190 градусах приблизно 35–40 хв. Подавати гарячою, але перед нарізанням дати трохи постояти.
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