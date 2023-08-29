Незалежно від сезону наш організм має отримати стільки рідини, скільки йому потрібно саме зараз. Скільки — підкажуть відчуття, а маленьким дітям мають підказати дорослі. Це якщо відповідати коротко на запитання наших читачів щодо того, чи змінюється норма споживання води залежно від сезону.

Коли ж відповідати більш розлого, то наш водний баланс, тобто те, скільки води втрачаємо і маємо отримати ззовні, залежить від температури й вологості повітря, того, як одягнені та чим займаємося, що ми їли, чи нервували, як працюють наші нирки, чи немає діареї, які ліки вживаємо тощо. Універсальної вичерпної поради щодо кількості рідини, специфічно літньої, зимової чи демісезонної немає, наголошують у МОЗ.

Потреба в рідині може змінюватися щодня залежно від обставин, тож орієнтуватися передусім треба на свою спрагу.

Дорослим людям із цим просто: хочете пити — пийте, аби не алкоголь і не солодкі газовані напої, шкідливі через високий вміст цукру. Не хочете пити — не пийте. Можна також зважати на інші сигнали тіла, зокрема сухість у роті, «ниття» під діафрагмою, помітний жовтий чи ще темніший колір сечі, відсутність сечовипускання довгий час.

Дітям і старшим людям із водним балансом та спрагою складніше — вони можуть її не усвідомлювати, тому потребують нагадувань. Для дітей від 1 до 4 років це приблизно 1—1,4 л, від 4 до 6 — 1,2—1,7 л. У дітей спрага може мати прояв раптової вередливості, плаксивості, апатії. У геть маленьких, які потребують води, шкіра може втратити пружність. Можна також орієнтуватися на те, як часто дитина мочиться — якщо рідко, то треба нагадати про воду.

Дітей треба привчати передусім до води з її нейтральним свіжим смаком, аби не дуже прагнули соків, чаю з цукром, а надто солодких газованих напоїв. Дитина завжди повинна мати при собі воду, а дорослі — нагадувати її пити. Пити під час їжі й після неї — можна і потрібно!

Із віком ми гірше можемо розпізнавати сигнали тіла про спрагу. Буває таке, що люди уникають пиття, аби не вставати до вбиральні чи не підвищити тиск (підказка: тиск ми регулюємо не зневодненням, а ліками, що запобігають гіпертензії). Літнім людям потрібно також нагадувати регулярно робити кілька ковтків води, зробити пиття і відвідини вбиральні зручними та безпечними, а питання пиття і тиску обговорити з лікарем.

Призвичайте себе та рідних мати при собі багаторазову пляшку з питною водою, хоч би де ви були і яка б пора року стояла надворі.