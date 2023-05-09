Напевне ж кожен із нас стрічав травмованих війною людей, а от як поводити себе в такому разі, як реагувати, спілкуватися з ними, знає не кожен. Ветерани та пацієнти центру «Незламні» поділилися ось такими порадами.

НЕ ВИТРІЩАЙТЕСЯ

Не варто пильно розглядати людину з вадою обличчя чи протезом. Навіть тоді, коли вам її дуже шкода і ви їй дуже вдячні. Це змушує ніяковіти й почуватися некомфортно.

НЕ КАЖІТЬ «ОДУЖУЙ!»

Якщо зустріли людину з протезом у публічному місці, то, ймовірно, вона вже одужала. А втрачена кінцівка, на жаль, вже не відросте, навіть якщо ви цього щиро бажатимете.

НЕ РОЗПИТУЙТЕ

Пацієнти центру пригадують випадки, коли з ними намагалися зав’язати розмову, щоб продемонструвати підтримку. Інколи люди запитують про історію поранення чи травмування або про деталі реабілітації. Не всім приємно згадувати це, тому спершу варто запитати, чи комфортно людині розмовляти про поранення чи реабілітацію.

НЕ ДЕМОНСТРУЙТЕ ЖАЛІСТЬ

Жаліти когось, співчувати чи відчувати емпатію до травмованої людини, а особливо до наших захисників — це нормально. Проте ці почуття варто проявляти в конструктивний спосіб, наприклад, демонструючи підтримку чи здивування, як добре людина справляється.

НЕ УНИКАЙТЕ

Багато хто ніяковіє, почувається незручно, не знає про що говорити, зустрічаючи когось із вадами обличчя чи протезом. Травмовані чи протезовані люди є повноцінними членами нашого суспільства, а дуже часто — з особливими заслугами. Їх не можна уникати.

ПОГОВОРІТЬ ІЗ ВАШИМИ ДІТКАМИ

Найкраще зробити це завчасно. Діти часто поводяться безпосередньо. Поясніть їм, що таке протез і звідки він з’явився. Це допоможе вам уникнути незручних ситуацій, коли зустрінете когось із вадами обличчя чи протезом.

КОМУНІКУЙТЕ

Людські стосунки й реакції — це завжди індивідуально. Неможливо напрацювати вичерпний перелік ситуацій і рекомендацій на всі випадки життя. Проте є одне універсальне правило: про будь-яку дію чи намір варто спочатку запитати. І тільки після отриманої згоди можна продовжувати розмову, підбадьорювати, співчувати чи допомагати. А можливо, краще буде разом помовчати.