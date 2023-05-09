Одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих) надають працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Надають її одноразово за письмовою заявою працівника, але не пізніше трьох місяців із дня народження дитини. Використана така відпустка має бути не пізніше 104-го дня з дня народження немовляти, наголошують у Держпраці.

Ділити відпустку на частини не можна, як і отримати замість неї грошову компенсацію. Також в Порядку надання відпустки при народженні дитини, затвердженому постановою КМУ від 7.07.2021 №693, визначена можливість працівника, який протягом трьох місяців із дня народження дитини звільнився та працевлаштувався до іншого роботодавця, скористатися правом на зазначену відпустку, додавши до заяви довідку про її невикористання на попередньому місці роботи.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Тож якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому в наданні відпустки при народженні дитини в період дії воєнного стану.

Після завершення 104-денного періоду з дня народження немовляти працівник втрачає право на отримання цього виду відпустки. До того ж вона не може бути перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.