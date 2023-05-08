Бандуряники — старовинний український рецепт. Деруни, запечені під грибним соусом у духовці — справжня ресторанна страва.

Деруни:

800 г картоплі

1 середнє яйце

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка сметани

2 столові ложки борошна

1 чайна ложка солі

Соус:

200 г печериць

1 велика цибулина

150 мл води

200 г сметани

1 столова ложка борошна

пів чайної ложки солі

чорний мелений перець

лавровий лист

олія

Картоплю, цибулину та часник натерти на тертушці для дерунів, трохи віджати рідину. Додати яйце, сіль, сметану та борошно, перемішати. Посмажити в олії деруни до рум’яності.

Для соусу подрібнену цибулину обсмажити в олії до золотавості. Додати дрібно нарізані гриби, смажити до випаровування вологи. Всипати борошно, перемішати. Влити холодну воду, додати лавровий листок. Як маса загусне, викласти сметану (або вершки). Тримати на помірному вогні 3—4 хв. Посолити, поперчити, перемішати.

У форму для запікання викласти трохи соусу. Далі — один шар дерунів. Потім чергувати: соус та деруни. Останній шар — грибний соус. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 15 хв.