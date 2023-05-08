Кила — одна з найбільш шкодочинних грибкових хвороб хрестоцвітих культур, до яких належить капуста.

На коренях уражених рослин формуються величезні нарости, що перешкоджають потраплянню води, а це спричиняє затримку росту. Переноситься патоген через заражені часточки землі на інструменті, взутті, вітром. Може зберігатись у ґрунті до 15 років. Коли в таку землю висаджують капусту, спори гриба активізуються та уражують її.

Оптимальна температура для розвитку кили — 20—25 градусів. Також хвороба любить кислі та вологі ґрунти. Через насіння не передається. Попри це його перед посадкою важливо витримати протягом 20 хв. у гарячій воді (50 градусів). Це захистить від інших хвороб.

ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАЖЛИВО:

✔ обов’язково дезінфікувати ґрунтовий субстрат;

✔ не загущувати посіви;

✔ дотримуватись температурного режиму та рекомендованої вологості;

✔ дотримуватись сівозміни;

✔ забезпечувати розсаді хороше освітлення;

✔ вирощувати сорти та гібриди, стійкі до кили (Кілагрег F1, Кілатон F1, Кіластор F1 тощо).

Хвороба може проникнути на город разом із покупною розсадою або ґрунтом! Тож купуючи розсаду, уважно її огляньте. Характерні нарости на коренях непомітні, основною ознакою ураження килою є в’ялість. Вибракувану розсаду знищують.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.