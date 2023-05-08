Якщо ваші зуби реагують на кисле яблуко або гарячу каву больовим імпульсом, схожим на електричний розряд, доведеться позапланово відвідати стоматолога, навіть якщо карієсу немає. Чутливість зубної емалі — не самостійна хвороба, але здатна спричинити серйозний дискомфорт. «Порадниця» з’ясувала, чому вона виникає та як із нею боротися.

СТРАЖДАЄ КОЖЕН ДРУГИЙ

— Підвищена чутливість зубів, при якій під впливом подразників виникають короткочасні больові відчуття, називається гіперестезією, — пояснює стоматолог-терапевт Наталія ГОЛОВНЯ. — Це патологічний стан, зумовлений вродженою чи набутою анатомічною особливістю зубів — зменшенням товщини емалі. Через це оголюється дентин і знижується ступінь ізольованості нервових закінчень, як наслідок — підвищується чутливість і виникає біль.

Гіперестезія — дуже поширена проблема, з нею стикаються до 60 відсотків населення планети. Жінки страждають від чутливості зубів частіше за чоловіків.

Неприємні відчуття або навіть сильний дискомфорт при гіперестезії можуть спричиняти температурні (гаряче-холодне), хімічні (кисле-солодке) або механічні (дотик до зубів) подразники. У той же час чутливість зубів не варто плутати з болем, який виникає при руйнуванні каріозного зуба.

ПРИЧИНИ Й ФАКТОРИ РИЗИКУ

За словами лікарки, у стоншенні емалі й виникненні підвищеної чутливості зубів бувають винні різні фактори: спадковість, механічна травма (тріщина або відкол), клиноподібні дефекти зубів, неправильний прикус або звичка скреготати зубами, зловживання продуктами з підвищеною кислотністю, куріння, використання агресивних засобів для чищення чи відбілювання зубів. Часто причиною розвитку гіперестезії стають захворювання ясен — пародонтит або пародонтоз, при яких ясна «вкорочуються», оголюючи чутливу шийку зуба.

Іноді виникнення проблем із емаллю провокують захворювання інших органів: ендокринні патології, хвороби шлунково-кишкового тракту, гормональні збої, дефіцит вітамінів і мінералів в організмі.

Підвищена чутливість також може тимчасово виникнути внаслідок професійного ультразвукового чищення зубів; носіння ортодонтичних систем, металевих конструкцій і коронок; як ускладнення після великих реставрацій. Часто гіперестезія розвивається внаслідок поєднання відразу кількох факторів.

ВИДИ ТА СИМПТОМИ

Якщо чутливість підвищена на одному чи кількох зубах, її називають обмеженою. Якщо ж одночасно на всіх — генералізованою. Також розрізняють легкий ступінь гіперестезії, коли зуби реагують на холодне та гаряче; середній — до подразників додається кисле, солодке, солоне; і виражений — додатково з’являється реакція на холодне повітря та будь-який механічний вплив (при чищенні зубів, прийомі їжі).

Неприємні відчуття можуть бути сильними чи слабкими. Це залежить від індивідуального рівня больового порогу, фізичних та емоційних факторів. У деяких випадках проблема може зникнути самостійно завдяки природній ремінералізації емалі. Але згодом симптоми повертаються через руйнування захисного шару кислотами, які містяться в їжі та напоях, — цим пояснюється циклічність захворювання.

ЩО РОБИТИ

— Багато хто не сприймає чутливість зубів як серйозну проблему й не поспішає її лікувати, — каже Наталія Головня. — Але ігнорування гіперестезії зазвичай призводить до її посилення та ускладнення аж до руйнування зуба. Тому важливо з’ясувати та усунути причину стоншення емалі.

Після огляду та виявлення факторів ризику лікар може призначити як повноцінне стоматологічне лікування (при карієсі, пародонтиті, пульпіті, клиноподібному дефекті), так і професійне чищення зубів (при твердому нальоті), спеціальні процедури для відновлення і зміцнення емалі та дентину (глибоке фторування, ремінералізацію).

Якщо причина не в зубах, а в хронічних захворюваннях або загальному стані організму — стоматолог спрямує вас до потрібного фахівця: ендокринолога, гастроентеролога, інфекціоніста, психотерапевта.

У домашніх умовах рекомендується використовувати для чищення зубів щітку з м’якою щетиною, зубну нитку та пасту для чутливої емалі (має маркування «sensitive»). Важливо також відкоригувати раціон, мінімізувавши вживання продуктів і напоїв, що містять кислоти та цукор. Насамперед це фруктові та ягідні соки, вино, кислі яблука, помідори, цитрусові, льодяники.

Ірина КАДЧЕНКО.