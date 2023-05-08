Відповідною постановою Уряд затвердив порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць і за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних.

Затверджений Урядом документ передбачає виплату компенсації в розмірі 50 відсотків фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштовану особу на нове робоче місце. Компенсацію надаватимуть тим роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам зарплату в розмірі не менше трьох мінімальних, інформують у Мінекономіки.

За умови збереження такого рівня заробітної плати виплата компенсації здійснюватиметься за кожну працевлаштовану особу впродовж наступних 12 місяців за рахунок коштів держбюджету, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття. Цей механізм запрацює з 1 січня 2024 року.

Також компенсації встановлюються суб’єктам малого підприємництва — у розмірі фактичних витрат сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованого на нове робоче місце зареєстрованого безробітного, який був направлений центром зайнятості. Компенсація буде за умови, що строк працевлаштування становитиме не менше ніж на 2 роки, і виплачуватиметься кожний другий місяць впродовж цього періоду. Планується, що цей механізм запрацює вже цього року.