Не раз бачив, як до магазину заходили люди із собаками. Хіба це дозволено, особливо там, де продають харчові продукти?

Віктор Володимирович. м. Київ.

Чи є доречним перебування домашніх тварин у закладах торгівлі, особливо харчовими продуктами? Відповідаючи на це запитання, у Держпродспоживслужбі найперше нагадують, що оператори ринку зобов’язані забезпечувати дотримання норм Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу.

Водночас законодавством України передбачено, що фізичні та юридичні особи, котрі утримують домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися, зокрема, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

А от правила утримання домашніх тварин установлюють органи місцевого самоврядування окремо в кожному регіоні.

Наприклад, у столиці, відповідно до Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві, затверджених рішенням Київради від 25.10.2007 №1079/3912, не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих і спортивних майданчиків.

Водночас відповідно до частини першої ст.154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил утримання собак і котів, зокрема утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами. Протоколи про такі правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції.

Тобто рішення про заборону або дозвіл відвідування у супроводі домашніх улюбленців громадських закладів приймають органи місцевого самоврядування, на офіційних вебпорталах яких можна ознайомитись з відповідними правилами.