Люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями звикли тримати руку «на пульсі» своїх недуг у прямому й переносному сенсі: вони регулярно вимірюють показники артеріального тиску, відвідують кардіолога, роблять електрокардіограму. Але тим, кому серце зазвичай не завдавало проблем, часто важко помітити появу перших тривожних симптомів. «Порадниця» з’ясувала, за якими непрямими ознаками можна запідозрити розвиток кардіопатології.

НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШІ — ІНФАРКТ ТА ІНСУЛЬТ

— Серцево-судинні захворювання — одна з провідних причин смертності не тільки в Україні, а й у всьому світі, — каже лікар-кардіолог Лілія МАЙОРОВА. — За даними ВООЗ, від них щорічно помирає близько 18 мільйонів людей — це більше третини від усіх смертних випадків на планеті. Найнебезпечнішими недугами вважають інфаркт міокарда та інсульт, але дуже поширені й ішемічна хвороба серця, аритмія, гіпертонія, міокардит, серцева недостатність, атеросклероз.

Хорошою новиною можна вважати те, що якщо вчасно розпізнати перші симптоми, які вказують на можливі проблеми з серцем, звернутися до лікаря, пройти обстеження та вжити профілактичних заходів, можна уникнути розвитку ускладнень. Але біда в тому, що неполадки в роботі серця часто бувають малопомітні й довго маскуються під повсякденні нездужання, які періодично бувають у кожного. Тому важливо звертати увагу на симптоми, які, на перший погляд, не мають стосунку до серцево-судинних захворювань.

ПРИХОВАНІ Й ПРЯМІ СИМПТОМИ

До досить поширених непрямих ознак, які можуть сигналізувати про проблеми з серцем, належать:

постійна втома , яка не минає навіть після повноцінного відпочинку, хронічний розлад сну;

, яка не минає навіть після повноцінного відпочинку, хронічний розлад сну; часті напади сухого кашлю , який посилюється в лежачому положенні;

, який посилюється в лежачому положенні; нудота, печія, біль у ділянці шлунка ;

; головний біль і запаморочення у стані спокою або навіть після незначного фізичного навантаження;

у стані спокою або навіть після незначного фізичного навантаження; підвищена тривожність — може бути як фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, так і їхнім наслідком;

— може бути як фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, так і їхнім наслідком; періодична втрата свідомості без видимої причини.

Більш «традиційні» й розповсюджені симптоми негараздів із серцем:

дискомфорт, важкість і біль у ділянці грудної клітки , що віддає в ліву руку, плече, шию, щелепу або спину, може бути гострим або тупим, постійним або тимчасовим;

, що віддає в ліву руку, плече, шию, щелепу або спину, може бути гострим або тупим, постійним або тимчасовим; надто часте серцебиття або, навпаки, відчуття «завмирання» серця;

підвищені або знижені показники артеріального тиску;

задишка, утруднене дихання, важкість у грудях — як під час фізичної активності, так і в стані спокою;

— як під час фізичної активності, так і в стані спокою; набряки ніг — коли серце не може ефективно перекачувати кров, це призводить до скупчення рідини в тканинах і важкості в нижніх кінцівках.

ХТО РИЗИКУЄ

Доведено, що ризик виникнення серцево-судинних патологій істотно підвищують генетична схильність, підвищені показники «поганого» холестерину, наявність зайвої ваги, малорухливий спосіб життя, системні похибки в харчуванні (пристрасть до жирної та солоної їжі, кондитерських виробів, фастфуду), хронічні стреси, куріння та зловживання алкоголем.

Додатковим фактором ризику традиційно вважають і вік 45+, але слід пам’ятати про те, що серцево-судинні захворювання помітно «молодшають» із кожним роком і сьогодні нерідко діагностуються й у пацієнтів до 30 років.

ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА

— Якщо у вас присутні певні тривожні симптоми чи фактори ризику, варто якнайшвидше звернутися до кардіолога та пройти необхідний мінімум обстежень: виміряти артеріальний тиск, зробити електрокардіограму (ЕКГ), ультразвукове дослідження серця (ЕхоКГ), здати загальні аналізи крові та сечі, аналіз крові на глюкозу та рівень холестерину, — радить Лілія Майорова. — У разі виявлення кардіопатології, лікар призначить терапію та дасть рекомендації щодо зміни способу життя.

Якщо ж ви рішуче налаштовані якомога довше не поповнювати лави «сердечників», знизити ризик розвитку кардіологічних захворювань допоможуть такі нескладні заходи.

Киньте курити: згідно зі статистикою, вже через рік без сигарет ризик серцевого нападу зменшується вдвічі.

Будьте фізично активні: помірному спортивному навантаженню рекомендується приділяти мінімум 30 хв. 5 разів на тиждень. Це може бути швидка ходьба, енергійне прибирання в квартирі, танці, їзда на велосипеді;

Нормалізуйте вагу: це допоможе не тільки вашому серцю та судинам, а й суглобам.

Харчуйтеся повноцінно та збалансовано: вживайте менше тваринних жирів, швидких вуглеводів, фастфуду, цукру, солі. Їжте більше круп, бобових, овочів, фруктів, риби, оливкової олії.

Відмовтеся від алкоголю.

Намагайтеся мінімізувати кількість негативних емоцій і стресу, не зациклюйтеся на поганому.

Щороку здавайте загальноклінічні аналізи та робіть ЕКГ навіть без скарг на самопочуття.

Ірина КАДЧЕНКО.