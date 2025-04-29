Поросль у вишні виростає через несприятливі умови. Щоб уникнути цієї проблеми, потрібно враховувати кілька моментів.

При покупці саджанця слід дізнатися, щеплене дерево чи кореневласне. Кореневласні вишні зазвичай часто дають поросль.

При догляді за садом не можна пошкоджувати коріння вишні, небажано садити квіти довкола дерева. Будь-яке пошкодження коренів стимулює появу порослі. А ось мульчування піде на користь.

Якщо хочете зробити формувальне обрізування, не треба занадто багато обрізувати вишню за один раз. Молоде деревце формуйте щороку. Обрізування старого робіть протягом 2–3 років.

Обов’язково поливайте вишню. Робити це потрібно рідко, але дуже рясно. Й не забудьте про підживлення.