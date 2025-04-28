М’ясні рулетики з сирно-грибною начинкою, запечені в ароматному томатному соусі, виходять соковитими та м’якими. Начинка залишається всередині, адже її надійно утримують панірувальні сухарі.

800 г м’якоті свинини

350 г томатів (свіжих, заморожених або у власному соку)

120 г твердого сиру

100 г сметани

150 г печериць

1 яйце

1 середня цибулина

3 зубчики часнику

3 столові ложки білих панірувальних сухарів

1 столова ложка прованських трав

олія

сіль

чорний мелений перець

Шмат свинини злегка підморозити — так різати буде зручніше. Нарізати м’ясо пластинами завтовшки 1,5 см. Накрити м’ясо харчовою плівкою і добре відбити. Вирівняти всю поверхню відбивної по товщині. Поперчити та підсолити, залишити відпочивати.

Для начинки цибулину нарізати півкільцями, гриби — маленькими кубиками. Сир натерти на дрібній тертушці. Часник пропустити через прес. Обсмажити цибулю в олії до золотавого кольору. Додати гриби. Смажити до випаровування вологи.

Поєднати в мисці натертий сир, охолоджені гриби з цибулею, сухарі, яйце та часник. Посолити, поперчити, перемішати. На відбивні викласти шар начинки. Розподілити по всій поверхні. Щільно згорнути в рулетики. Скріпити ниткою чи зубочистками. Швидко обсмажити шматочки зі всіх боків до рум’яної скоринки (до готовності не доводити).

Увімкнути духовку на розігрів до 190 градусів. У змащену олією форму для запікання щільно викласти завиванці. Подрібнені томати (томатне пюре) приправити сіллю, перцем і травами, додати сметану, перемішати. У мене заморожені подрібнені помідори: влітку, в сезон збирання врожаю, пропускаю їх через блендер і заморожую. Можна використовувати свіжі дрібно нарізані помідори або томати у власному соку. Рівномірно залити томатною сумішшю м’ясні рулетики з начинкою. Щільно прикрити форму фольгою.

Відправити в розігріту духовку та запікати приблизно 35–40 хв. Потім зняти фольгу і знову відправити рулетики в духовку на 10–15 хв., до золотавої рум’яної скоринки. Періодично поливати поверхню рулетиків томатним соусом, у якому запікаються.

Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.