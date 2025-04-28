ВІД ЗАМОРОЗКІВ ГРЯДКИ РЯТУЙТЕ ДОЩУВАННЯМ

На початку місяця активно висівають зелень — кріп, шпинат, петрушку, салати, а також редис із сортів, що не мають схильності до стрілкування. Долучаються й коренеплоди: буряк і морква. Попри те, що врожай з таких пізніх посівів буде не надто великий, зате коренеплоди виростають міцні та добре зберігаються.

Згодом у відкритий ґрунт висаджують розсаду пізніх сортів томатів, перців, баклажанів, капусти. Також на грядки йдуть кабачки, огірки, гарбузи, кавуни та дині. Якщо все зробити правильно, уже в червні можна буде побачити перші зав’язі.

Грядки після висадки відразу потребують турботи: бур’яни не дрімають, а молода розсада ще надто вразлива. Регулярне прополювання — обов’язкове, адже бур’яни не лише забирають поживні речовини, а й створюють затінок, що шкодить теплолюбним культурам.

Паралельно — обробка від шкідників. Починають із профілактики: ручне збирання комах, обприскування настоянками трав, обпудрювання деревним попелом або тютюновим пилом. Головне — не чекати, поки проблема стане масштабною.

У середині місяця варто розпушити міжряддя — це насичує ґрунт киснем і полегшує доступ вологи до коріння. Саме тоді настає час для азотного підживлення: коров’як, сечовина, аміачна селітра — усе це допоможе рослинам наростити зелену масу.

Особливо вдячно реагують на азот цибулинні культури: часник, шалот, цибуля ріпчаста. Це їхній період активного росту, і нестача живлення може значно знизити потенціал урожаю.

Поливи в травні не можна пропускати. Якщо місяць видається сухим, потрібно забезпечити рясне зволоження щонайменше раз на тиждень. Особливо це критично для овочів, які закладають вегетативні органи — ті самі цибулини, зав’язі, завтрашній урожай.

У цей період можуть з’явитися перші хвилі шкідників, зокрема цибулева та морквяна муха. Щоб не дати їм шансів, городники використовують клейові пастки або розкладають просочені гасом чи рідким димом тканини між рядками. Ефект простий, але працює.

Травень — підступний місяць: вдень тепло, а вночі бувають заморозки. Щоб зберегти молоді посіви, можна застосовувати метод дощування — полив дрібними краплями в момент зниження температури. Волога, випаровуючись, створює захисну плівку над рослинами. Але важливо почати процедуру за кілька годин до прогнозованого заморозку або безпосередньо під час нього.

МОЛОДИМ ДЕРЕВЦЯМ — ОСОБЛИВА УВАГА

Завершують останні посадки: дерева, кущі та декоративні ліани мають встигнути прижитися до стабільного тепла. Особливо важливий цей період для тих, хто починає закладати новий сад. Слід подбати про правильне розміщення основних плодових культур — яблунь, слив, обліпихи, і не оминути увагою менш поширені, але перспективні рослини, як-от актинідія. Ця потужна багаторічна ліана не лише озеленить будь-який куточок ділянки, а й порадує смачними, насиченими вітамінами плодами.

Якщо висаджені раніше дерева та кущі осідають у ґрунті надто глибоко — варто обережно відгорнути землю від кореневої шийки, або навіть пересадити рослину. Зволікати не можна — в майбутньому це позначиться на розвитку і врожайності.

Початок місяця — ідеальний час для перещеплення дерев. Це ефективний спосіб оновити сорт, омолодити сад або навіть отримати багатосортне дерево. Така процедура дозволяє не чекати довгі п’ять чи шість років до перших плодів, а зібрати врожай уже на третій-четвертий рік. Важливо проводити щеплення лише на здорових деревах віком до десяти років, із міцними неушкодженими гілками. Спосіб щеплення обирають залежно від товщини гілки: тонкі — копулюванням, товсті — у розщіп або за кору.

Із потеплінням активізуються численні шкідники. На молодих листочках з’являються личинки попелиці, що вилуплюються з перезимованих яєць. Щоб не допустити масового зараження, дерева обприскують настоями золи, мила, тютюну, гірчиці або часнику. Для профілактики грибкових захворювань (парша чи іржа) використовують водні розчини гірчиці, хлорокису міді, суміші сірки з вапном. Не менш небезпечним є павутинний кліщ — його стримують за допомогою настоїв із календулою, чистотілом, часником.

ВІДЦВІЛІ КВІТКИ ВИДАЛЯЙТЕ

Усі клумби потребують регулярного розпушування, особливо після дощів чи поливу — це зберігає вологу та дозволяє кореневій системі вільно дихати. Там, де дощів замало, доведеться взяти шланг або лійку — квіти дуже чутливі до посухи в активний період росту.

Особливу увагу варто звернути на цибулинні. Тільки-но тюльпани, нарциси чи мускарі починають в’янути, необхідно обережно видалити відцвілі квітки. Це не просто естетика — якщо дати насінню дозріти, рослина витрачатиме сили не на розвиток цибулини, а на формування насіння, що призведе до виснаження. Особливо це стосується мускарі, які, до речі, швидко засмічують квітник самосівом, якщо не зупинити цей процес вчасно.

Якщо з якоїсь причини посадка гладіолусів або жоржин була відкладена, час діяти негайно, щойно ґрунт добре прогріється. Для витких рослин — іпомеї, настурції, клематисів — важливо заздалегідь подбати про опори. Шнури, сітки або декоративні шпалери допоможуть їм зростати організовано й красиво, без хаосу на клумбі.

Не варто забувати і про підживлення. Часто при догляді за плодовими деревами чи овочами квітник залишається без уваги. А дарма — у травні декоративні культури особливо активно розвиваються, і для повноцінного росту їм необхідні поживні речовини. Внесення мінеральних або органічних добрив саме зараз закладає основу рясного цвітіння у найближчі місяці.

Крім основних робіт, саме травень — найкращий час для створення нових композицій. Якщо хочеться змінити щось у структурі квітника, додати яскравих акцентів або перетворити простір, кращого моменту годі й шукати. Деякі декоративні кущі, які вже відцвіли (як, наприклад, форзиція), можна обрізати й надати бажаної форми. Це не лише покращить вигляд, а й простимулює молоді пагони, які зацвітуть наступного сезону ще пишніше.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.