Адже це не ліки, а харчовий продукт, який є концентрованим джерелом поживних речовин (зокрема білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин) або інших речовин із поживним або фізіологічним ефектом і призначений для споживання в невеликих визначених кількостях, роз’яснюють у Держпродспоживслужбі.

Дієтичні добавки вживають як доповнення до звичайного харчового раціону окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами.

На етикетці дієтичних добавок, окрім обов’язкової для надання інформації про харчовий продукт (ст.6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»), відповідно до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок, що затверджені наказом МОЗ від 19.12.2013 №1114, має бути зазначено:

назву харчового продукту — «дієтична добавка»;

назву категорій окремих поживних чи інших речовин, що характеризують продукт або вказують на походження таких окремих поживних чи інших речовин;

кількість (порцію) дієтичної добавки, рекомендовану для щоденного споживання;

попередження не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання;

вказівку про те, що дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування;

застереження про те, що продукт потрібно зберігати в недоступному для дітей місці.

Важливо: вже ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок, врегулювання інших питань у сфері охорони здоров’я», введення в дію якого відбудеться 27 вересня 2025 року.

Зазначеним Законом зокрема передбачено, що оператор ринку, який має намір вперше ввести в обіг дієтичну добавку, зобов’язаний не менше ніж за 10 робочих днів до того повідомити компетентний орган (Держпродспоживслужбу) про намір введення в обіг дієтичної добавки шляхом надсилання повідомлення у порядку, встановленому Мінагрополітики.