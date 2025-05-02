Щавель — невибаглива морозостійка рослина, яку легко виростити з насіння. Він дуже багатий на вітамін С, каротин, мінеральні речовини (залізо, калій), органічні кислоти. Без зеленого борщу годі уявити українську кухню.

На одному місці добре росте 3–4 роки, після чого врожайність і якість продукції різко знижуються, тому для щавлю шукають іншу грядку. У догляді невибагливий, хіба що може уражуватись деякими шкідниками та хворобами.

Підготовка місця. Ділянку під щавель готують обов’язково ретельно, адже на одному місці росте кілька років. Щавель любить сонячні або напівтінисті місця. Тому його можна висаджувати у пристовбурних колах і міжряддях дерев. Віддає перевагу родючому, добре дренованому суглинковому чи супіщаному ґрунту з нейтральною або слабокислою реакцією. При вирощуванні щавлю необхідно, щоб ділянка рано звільнялася від снігу та не була затоплена водою. Найкращі попередники — багаторічні трави та озима пшениця. Грядку краще підготувати ще восени: перекопайте ґрунт, видаліть бур’яни та внесіть органічні й мінеральні добрива (на кв.м 6–8 кг компосту або перегною, 30–40 г суперфосфату та 20–30 г хлористого калію). Навесні розпушіть ґрунт граблями та внесіть 20 г сечовини на кв.м.

Сівба. Для кращого проростання насіння перед посівом можна замочити у воді на 1–2 дні. Висівають навесні, влітку або восени (вересень–жовтень). Проростає за температури 1–2 градуси (оптимально для росту 20 градусів). Зробіть борозенки глибиною 1–2 см на відстані 15–20 см одна від одної. Рівномірно висійте насіння, присипте тонким шаром ґрунту, злегка утрамбуйте та полийте. Сходи з’являться через 10–14 днів, але для прискореного проростання посіви можна тимчасово накрити плівкою.

Догляд. Регулярно поливайте щавель, особливо в посушливу погоду, та розпушуйте грядки. За дефіциту вологи листя швидко грубішає, в ньому накопичується щавлева кислота. Коли на рослинах з’являться 2–3 справжні листки, прорідіть їх, залишаючи відстань 5–7 см. Проріджений щавель краще росте, листя у нього стає велике та соковите.

Щоб продовжити період збору листя, необхідно видаляти квітконоси. Збирають урожай, коли на рослинах утвориться по 4–5 листків властивого сорту розміру. А щоб прискорити утворення нового, після кожного зрізування щавель підживлюють: у 10 л води розчиняють 40 г азотно-калійних добрив. Із органіки це можуть бути підживлення коров’яком (1:10). За сезон листя зрізують 3–4 рази. Після того, як на кущиках з’являються квітконоси, вживати в їжу щавель не можна, бо в листі у великих кількостях накопичується щавлева кислота.

Якщо виявите на листі дірочки, вочевидь, ним поласував щавлевий листоїд, для боротьби з яким посіви посипають тютюновим пилом або деревною золою (по мокрому листю). Якщо з віком у куща почне визирати з-під землі кореневище, рослини підгортають, що сприятиме формуванню більш крупного листя.

Важливо! Щавель дуже швидко розростається, тому треба брати це до уваги, висаджуючи поруч інші культури.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.