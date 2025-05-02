Завдяки цьому маринаду курка виходить м’якою, ароматною та соковитою. А в поєднанні з гірчично-яблучним соусом — ну просто смакота.

1 кг курячих стегон

Для маринаду:

сік із половини апельсина

50 г кетчупу

25 мл олії

6 зубчиків часнику

1 чайна ложка паприки

чорний мелений перець

1 чайна ложка приправи для курки

1 чайна ложка солі

Гірчично-яблучний соус:

50 г готової гірчиці

40 г яблучного повидла

10 мл яблучного оцту

Курячі стегна помити й обсушити. Для маринаду змішати в ємності для маринування олію, кетчуп, приправу до курки, паприку, вичавлений часник, сіль, перець за смаком і вичавлений апельсиновий сік. Перемішати до однорідності. Викласти стегенця в маринад і добре змастити ним кожен шматочок. Накрити ємність харчовою плівкою. Відправити в холодильник маринуватися на 1 год.

Замариновані стегенця викласти у форму для запікання, змащену олією. Зверху змастити маринадом, що залишився, і відправити запікатися в духовку на 40–45 хв., при 180 градусах.

Для соусу з’єднати гірчицю, яблучне повидло та оцет. Перемішати до однорідності. Поставити на вогонь і при постійному помішуванні довести до кипіння. Щойно закипить, потримати на вогні 1 хв. Дати соусу охолонути, перелити в соусницю.

Подаємо стегенця з гірчично-яблучним соусом і будь-яким гарніром за смаком.