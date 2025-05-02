Завдяки цьому маринаду курка виходить м’якою, ароматною та соковитою. А в поєднанні з гірчично-яблучним соусом — ну просто смакота.
- 1 кг курячих стегон
Для маринаду:
- сік із половини апельсина
- 50 г кетчупу
- 25 мл олії
- 6 зубчиків часнику
- 1 чайна ложка паприки
- чорний мелений перець
- 1 чайна ложка приправи для курки
- 1 чайна ложка солі
Гірчично-яблучний соус:
- 50 г готової гірчиці
- 40 г яблучного повидла
- 10 мл яблучного оцту
Курячі стегна помити й обсушити. Для маринаду змішати в ємності для маринування олію, кетчуп, приправу до курки, паприку, вичавлений часник, сіль, перець за смаком і вичавлений апельсиновий сік. Перемішати до однорідності. Викласти стегенця в маринад і добре змастити ним кожен шматочок. Накрити ємність харчовою плівкою. Відправити в холодильник маринуватися на 1 год.
Замариновані стегенця викласти у форму для запікання, змащену олією. Зверху змастити маринадом, що залишився, і відправити запікатися в духовку на 40–45 хв., при 180 градусах.
Для соусу з’єднати гірчицю, яблучне повидло та оцет. Перемішати до однорідності. Поставити на вогонь і при постійному помішуванні довести до кипіння. Щойно закипить, потримати на вогні 1 хв. Дати соусу охолонути, перелити в соусницю.
Подаємо стегенця з гірчично-яблучним соусом і будь-яким гарніром за смаком.
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