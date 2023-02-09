Узимку шкіра зазнає серйозних випробувань: вітер, мороз, пересушене повітря в оселі чи офісі спричиняють її сухість, лущення, почервоніння. Допомогти при цьому можуть маски із доступних інгредієнтів.

ЖИВИЛЬНА

Розтерти один сирий жовток, додати 2 ч.л. злегка підігрітої оливкової олії та одну — меду, ретельно перемішати до однорідної маси. Нанести на обличчя, залишити на 15—20 хв., змити прохолодною водою.

ЖОВТКОВА

Ретельно змішати один сирий жовток, 0,5 ч.л. темного (краще гречаного) меду, 4 краплі оливкової олії, 10 — лимонного соку. Збити на піну, додати ч.л. вівсяного борошна, перемішати, щоб не було грудочок. Нанести на обличчя, залишити на 15—20 хв., змити теплою водою. Ця маска добре регулює та допомагає підтримувати водний баланс шкіри.

ЛЛЯНА

2 ч.л. насіння льону залити 2 склянками води, довести до кипіння та розварити на кашку на повільному вогні. Отриману масу гарячою (але щоб не обпікала) накласти на обличчя і залишити на 20 хв. Змити теплою водою та обполоснути прохолодною.

Якщо у вас слабкі судини, є ознаки куперозу (судинна сіточка на обличчі), лляну масу перед використанням потрібно остудити, змивати лише прохолодною водою.

СМОРОДИНОВА

Розморожену смородину протерти через сито, ст.л. ягідного пюре змішати зі ст.л. жирної сметани. Нанести на шкіру обличчя та шиї, залишити на 25 хв. Змити теплою водою та обполоснути прохолодною.

КАПУСТЯНА

2—3 листки капусти подрібнити за допомогою блендера чи м’ясорубки. Додати один збитий на міцну піну білок і ч.л. лимонного соку, добре перемішати. Нанести на шкіру обличчя та шиї, залишити на 15—20 хв. Змити теплою водою та обполоснути прохолодною.

МОРКВЯНО-МЕДОВА

Змішати по ст.л. морквяного пюре та меду, додати ч.л. мигдальної олії, ретельно перемішати. Нанести на шкіру обличчя та шиї на 20—30 хв. Змити прохолодною водою.

Підготувала Наталія ВЛАСЕНКО.