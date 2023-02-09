Знадобляться 5-літрові ПЕТ-пляшки з-під води. Пляшку покладіть набік і в денці зробіть кілька дренажних отворів. А зверху розріжте так, щоб утворилась ніби кришка.

Підніміть кришку та покладіть на дно тонкий шар дренажу. Далі насипте шар ґрунту для розсади. Полийте неміцним розчином марганцівки. Після цього висійте насіння, присипте тонким шаром ґрунту і закрийте кришку. Аби не відкривалась, краї можна фіксувати скотчем. За потреби такі парнички можна до проростання насіння розмістити поблизу батареї. Це особливо актуально, якщо у приміщенні, надто ж на підвіконнях, прохолодно.

Усередині утвориться парниковий ефект, а це саме те, що потрібно на етапі проростання насіння. Звісно, важливо регулярно провітрювати і за потреби поливати посіви. Коли сходи зійдуть, кришку можна підняти або навіть зрізати. А самі ємності розмістити на підвіконні чи столі.

До речі, якщо розсаду доводиться транспортувати, зручно перевозити у пластиковій тарі. Важливо й те, що її можна використовувати багаторазово.