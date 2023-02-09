Українці з онкологією можуть отримати безоплатну високоспеціалізовану медичну допомогу в Національному інституті раку, інформує Національна служба здоров’я України. Заклад подав договір із НСЗУ на 16 пакетів послуг.

Якщо у пацієнта підтверджений діагноз в іншому медзакладі, але він хоче другу думку лікаря-спеціаліста, то може отримати направлення у свого лікуючого та пройти діагностику в Національному інституті раку (НІР).

Там проводять 40 видів досліджень: гематологічні, загальноклінічні, цитологічні. Лабораторні дослідження призначають для встановлення та підтвердження діагнозу, диференціальної діагностики захворювань. Також — під час лікування, для оцінки ефективності та корегування терапії.

У Національному інституті раку також проводять ендоскопічні дослідження онкологічної патології на ранніх стадіях, для достовірної та точної діагностики передракових станів шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів.

НІР вже приймає первинних пацієнтів за електронним направленням від сімейних лікарів або лікарів онкологів регіональних онкоцентрів.

Щоб отримати послугу в НІР, пацієнти можуть записатися через кол-центр за номером 0(44) 293-21-50. Або ж звернутися безпосередньо в реєстратуру поліклініки з електронним направленням.