Жирні вершки для збивання доволі дорогі та не завжди є у продажу. Проте їх можна зробити самостійно з молока та масла.

100 мл молока (від 3%)

100 г вершкового масла (82,5%)

В каструлю налити молоко, додати масло кімнатної температури. Поставити на повільний вогонь, тримати до розчинення масла (не кип’ятити). Перелити гарячу суміш у високу скляну ємність (для зручності). Збити занурювальним блендером на однорідну емульсію, щоб молоко та масло об’єдналися. Охолодити, поставити в холодильник на 6—10 год. Вершки готові!

Збивати вершки холодними, починаючи з мінімальної швидкості міксера (від 3—5 хв.). (Віночки також охолодити). Поступово збільшувати швидкість.

Збивати до потрібної густоти.