Звичайна пляшечка камфорного спирту з вашої аптечки може принести багато користі на городі й у саду.

Приміром, під час зимового зберігання почали в’янути заготовлені з осені живці? Так буває, якщо умови зберігання були порушені. У півлітрову банку з водою додайте 15 крапель камфорного спирту. Перемішайте та вставте сюди нижню частину живця. Вже за 3—4 години він пожвавішає. Також у цій «живій воді» корисно живці укорінювати. В ній вони ніколи не загниватимуть, а корінці з’являться швидше, ніж у звичайній. Цим самим розчином можна полити й висаджені у ґрунт.

Якщо вам дістався підсушений посадковий матеріал (а процес посадки розпочнеться вже зовсім скоро), також зарадить камфорна вода. Занурте в неї корені таких рослин години на чотири. А м’яким пензликом періодично змочуйте й стовбури. Я рятував так яблуньки. А дружина — неякісний посадковий матеріал троянд.

Результатом задоволені!

Ось такий простий чарівний еліксир.

Тарас ВОЗНИЙ. Кіровоградська обл.