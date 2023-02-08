Запоріжець Юрій Савелло, позивний «Іспанець», батько трьох дітей, захищати Україну пішов улітку 2014-го добровольцем батальйону «Донбас». Усі роки провів у найгарячіших точках: Іловайськ, шахта Бутівка, Жованка, Шуми, Авдіївка, Мар’їнка, Горлівка, Красногорівка, Світлодарка, Попасна…

Вижив у пекельному Іловайську, зміг вийти з оточення… Згодом — 58-ма бригада, 16-й батальйон. Через рік у складі 72-ї бригади їх підрозділу вдалося повернути територію біля Авдіївки. У складі 24-ї бригади — захопили терикони біля Торецька. Розвідку тоді проводив саме він, друг «Іспанець»…

У грудні 2021 року під час виконання бойового завдання в районі Попасної Юрій зазнав важкого поранення. Йому ампутували стопу. Перед Новим 2022-м, просто в шпиталі, полковник Анатолій Штефан від імені Командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва вручив лейтенанту Савелло чергову військову нагороду — відзнаку «За службу та звитягу» I ступеня. Юрій уже тоді зізнавався: довго залишатися вдома не збирається, хоче повернутися на фронт.

«— Юро, після шпиталю — до мирного життя?

— Ні, повернуся, бо маю потрібні знання, досвід… Я потрібен там!

— Вибач, але без ноги, як?..

— Нічого, нога — не головне…

— А діти? Вони ж без тебе виросли?

— За них і повернуся.

Усміхнувся і додав:

— І за вас!!!»

Такий діалог цими днями відновили по пам’яті на його сторінці в соцмережі… А ще написали, як Юра «Іспанець» розповідав, що «на початку повномасштабної війни він зі шпиталю в Ірпені через підірваний міст на милицях перебирався»…

Лейтенант Савелло таки наполіг на своєму. У квітні 2022 року вже в Запорізькому військовому шпиталі чекав на постійний протез. І проходив медичну комісію, щоб знову стати на захист країни.

Боронив Україну і далі — та в жовтні 2022-го підірвався на протипіхотній міні, про що сам розповів у Фейсбуці. Казав, що наступив на міну протезом, і той прийняв весь удар на себе. «Про вас треба вже фільми знімати!» — написала тоді під цим постом одна з Фб-подруг. «Згоден, знімайте!» — благодушно відповів Савелло.

«Ото у вас Янгол!» — тішилися читачі, бажаючи воїну здоров’я та ангела-охоронця на довгі роки.

А хтось написав: «Низький уклін всьому Роду вашому».

За роки війни 51-річний офіцер ЗСУ Юрій Савелло втратив більшу частину своїх побратимів. А 6 січня 2023-го під Бахмутом і сам віддав життя за майбутнє України, назавжди повернувшись до рідного Запоріжжя на щиті.

«Хороший син у мене, я не знаю, що буду без нього робити», — казала під час прощання його згорьована мама.

Світла пам’ять Герою!

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.