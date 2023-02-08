В Україні працює низка інформаційних ресурсів соціального захисту населення, нагадує Мінсоцполітики, куди можна звернутися зі своїми нагальними питаннями щодо цього.

Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба): 0(44) 289-87-89, info@nssu.gov.ua

сайт: https://nssu.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/nssu.national.social.service.ukraine

Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, 0(44) 281-08-70, 0(44) 281-08-71, info@pfu.gov.ua

сайт: www.pfu.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua

Міністерство соціальної політики України:

Telegram: https://t.me/MinSocUA

Facebook: https://facebook.com/MLSP.GOV.UA

єДопомога:

https://edopomoga.gov.ua/

Instagram.com/edopomoga.gov.ua

Фонд соціального захисту осіб із інвалідністю:

https://www.ispf.gov.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/fszoiukraine

Урядова гаряча лінія 15-45.

В Україні працює гаряча лінія з питань протезування кінцівок: 0(50) 177-68-39.