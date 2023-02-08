В Україні працює низка інформаційних ресурсів соціального захисту населення, нагадує Мінсоцполітики, куди можна звернутися зі своїми нагальними питаннями щодо цього.
Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба): 0(44) 289-87-89, info@nssu.gov.ua
сайт: https://nssu.gov.ua
Facebook: https://www.facebook.com/nssu.national.social.service.ukraine
Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, 0(44) 281-08-70, 0(44) 281-08-71, info@pfu.gov.ua
сайт: www.pfu.gov.ua
Facebook: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua
Міністерство соціальної політики України:
- Telegram: https://t.me/MinSocUA
- Facebook: https://facebook.com/MLSP.GOV.UA
єДопомога:
- https://edopomoga.gov.ua/
- Instagram.com/edopomoga.gov.ua
Фонд соціального захисту осіб із інвалідністю:
- https://www.ispf.gov.ua/
- Facebook: https://www.facebook.com/fszoiukraine
Урядова гаряча лінія 15-45.
В Україні працює гаряча лінія з питань протезування кінцівок: 0(50) 177-68-39.
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