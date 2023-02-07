Домашня пахлава — це тонкі шари тіста з горіховою начинкою, просочені медовим сиропом.

1 кг листкового бездріжджового тіста

150 г вершкового масла

1 яйце

350 г волоських горіхів

50 г цукрової пудри

1 чайна ложка меленої кориці

борошно (для присипки)

Медовий сироп:

250 г меду

100 мл води

100 г цукру

Підсушені на сухій сковороді горіхи ретельно подрібнити на крихту. Додати цукрову пудру та корицю, перемішати. Відокремити шматочок тіста, розкачати 5 мм завтовшки, за розміром форми (25х14 см), зробивши невеличкі бортики.

Форму застелити пергаментом і змастити його олією. Викласти тісто, змастити розтопленим маслом. Притрусити нетовстим шаром горіхової суміші. Тонко розкачати другий шар тіста, накрити горіхи (бортики вже не робити). Змастити маслом. Присипати горіхами. Повторити шари, доки заповните форму. Останній шар тіста маслом не змащувати. (Для форми таких розмірів виходить 9 шарів тіста та 8 шарів начинки).

Верх тіста змастити збитим яйцем. Зробити на пахлаві неглибокі надрізи у вигляді ромбів. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 40—50 хв. до рум’яності.

Для сиропу змішати мед, воду та цукор. Поставити на слабкий вогонь, варити до розчинення цукру, не кип’ятити. Пахлаву дістати з духовки, гарячою розрізати по «ромбиках». Трохи змастити верх сиропом. Поставити ще на 5 хв. в духовку. Дістати, щедро залити сиропом. Залишити за кімнатної температури на 8 год. просочитися.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.