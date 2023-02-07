Здавалося б, найпростіше висіяти насіння на розсаду в якусь однокомпонентну субстанцію, яка під рукою. Адже молодим рослинкам «проживати» в обмеженій ємності недовго — незабаром пікірування, а там і висадка на постійне місце, у город чи теплицю з повноцінним ґрунтом.
Однак це не так — саме на початкових стадіях розвитку сіянцям необхідне повноцінне живлення. А жодний однокомпонентний субстрат (тільки земля, торф або тим більше «голий» розпушувач на зразок перліту) забезпечити розсаді абсолютно всі необхідні елементи живлення не може.
Що має бути в ґрунті для розсади, щоб сіянці почувалися комфортно?
- Дернова/садова/городня/лісова земля — краще з тієї ділянки, на яку збираєтеся згодом висаджувати розсаду. Зазвичай ця родюча субстанція становить основну частину розсадної ґрунтосуміші.
- Торф — для підвищення родючості, волого- та повітропроникності ґрунту. Для розсади використовують лише низинний (добре розкладений) торф, який максимально насичений корисними легкозасвоюваними речовинами і має нейтральну або слабокислу реакцію. Додають до третини від загального обсягу ґрунту.
- Біогумус/дозрілий компост/перегній — усі ці компоненти більш-менш взаємозамінні та містять велику кількість поживних речовин, що легко засвоюються рослинами, і корисних ґрунтових мікроорганізмів.
- Річковий крупний пісок/дрібний керамзит/подрібнений пінопласт — їх стерилізують і додають як розпушувач, вони повинні становити близько 1/5 частини всієї суміші.
- Зола — це мікродобриво і розкислювач ґрунту. До того ж частинки золи дезінфікують ґрунт і виводять шкідливі домішки та надлишки води, знижуючи ймовірність виникнення кореневих гнилей. На 10 л ґрунту — 1–1,5 склянки золи.
- Гідрогель — це полімер, що має високу вологоємність, додають у ґрунт для розсади як «довгограючий» резервуар поливальної вологи та додатковий розпушувач. На 10 л ґрунтосуміші — близько 10 г гідрогелю (за інструкцією).
- Тирса — ця повітропроникна й вологоємна субстанція розпушує ґрунт, забезпечуючи інтенсивний розвиток кореневої системи. Для розсади використовують тільки ту, яка добре перепріла, щоб не закисляла ґрунт і не відбирала азот у рослин. Додають до 1/4 від обсягу ґрунту.
- При високій кислотності ґрунту можна додати також вапно або доломітове борошно (1–2 ст.л. на 10 л), при занадто низькій — верховий торф або хвою, що перепріла.
До загальної маси розсадного грунту (з розрахунку на кожні 10 л) додатково вносять такі мінеральні добрива:
- під капусту — 15–20 г аміачної селітри чи сечовини, 20–25 г суперфосфату чи амофосу, 10 г сірчанокислого калію;
- під огірки — добрива кожного виду по 8–10, 10–15, 10 г відповідно;
- під томати, перець, баклажани — 8–20, 50–80, 20–40 г.
Як універсальний ґрунт для рослин, де будь-яка розсада почуватиметься добре, можна використовувати такі суміші:
- 3 частини дернової землі, по 2 частини перегною та торфу, по 1 частині компосту та піску плюс 1 склянка деревної золи на 10 л готової суміші.
- 2 частини городньої землі, по 1 частині перегною (компосту), торфу і тирси (піску) плюс добрива.
Варіанти ґрунтових сумішей для розсади
|Помідори, перець, баклажани
|Капуста
|Огірки
|Однорічні квіти
|Перегній, дернова земля (3:2)
Перегній, торф, дернова земля, тирса, що перепріла (1:1:1:1)
Дернова земля, компост, річковий пісок (1:1:1)
Дернова земля, торф, перегній (1:2:1)
|Городня земля, перегній, торф (2:1:1)
Дернова земля, компост, річковий пісок (1:2:1)
|Торф, перегній або компост, тирса, що перепріла (2:2:1)
Дернова земля, листова земля, компост, вермікуліт (3:3:3:1)
|Городня земля, перегній, торф, річковий пісок (1:1:1:1)
Лісова земля, річковий пісок, низинний торф (1:1:1)
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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