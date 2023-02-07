Здавалося б, найпростіше висіяти насіння на розсаду в якусь однокомпонентну субстанцію, яка під рукою. Адже молодим рослинкам «проживати» в обмеженій ємності недовго — незабаром пікірування, а там і висадка на постійне місце, у город чи теплицю з повноцінним ґрунтом.

Однак це не так — саме на початкових стадіях розвитку сіянцям необхідне повноцінне живлення. А жодний однокомпонентний субстрат (тільки земля, торф або тим більше «голий» розпушувач на зразок перліту) забезпечити розсаді абсолютно всі необхідні елементи живлення не може.

Що має бути в ґрунті для розсади, щоб сіянці почувалися комфортно?

Дернова/садова/городня/лісова земля — краще з тієї ділянки, на яку збираєтеся згодом висаджувати розсаду. Зазвичай ця родюча субстанція становить основну частину розсадної ґрунтосуміші.

— краще з тієї ділянки, на яку збираєтеся згодом висаджувати розсаду. Зазвичай ця родюча субстанція становить основну частину розсадної ґрунтосуміші. Торф — для підвищення родючості, волого- та повітропроникності ґрунту. Для розсади використовують лише низинний (добре розкладений) торф, який максимально насичений корисними легкозасвоюваними речовинами і має нейтральну або слабокислу реакцію. Додають до третини від загального обсягу ґрунту.

— для підвищення родючості, волого- та повітропроникності ґрунту. Для розсади використовують лише низинний (добре розкладений) торф, який максимально насичений корисними легкозасвоюваними речовинами і має нейтральну або слабокислу реакцію. Додають до третини від загального обсягу ґрунту. Біогумус/дозрілий компост/перегній — усі ці компоненти більш-менш взаємозамінні та містять велику кількість поживних речовин, що легко засвоюються рослинами, і корисних ґрунтових мікроорганізмів.

— усі ці компоненти більш-менш взаємозамінні та містять велику кількість поживних речовин, що легко засвоюються рослинами, і корисних ґрунтових мікроорганізмів. Річковий крупний пісок/дрібний керамзит/подрібнений пінопласт — їх стерилізують і додають як розпушувач, вони повинні становити близько 1/5 частини всієї суміші.

— їх стерилізують і додають як розпушувач, вони повинні становити близько 1/5 частини всієї суміші. Зола — це мікродобриво і розкислювач ґрунту. До того ж частинки золи дезінфікують ґрунт і виводять шкідливі домішки та надлишки води, знижуючи ймовірність виникнення кореневих гнилей. На 10 л ґрунту — 1–1,5 склянки золи.

— це мікродобриво і розкислювач ґрунту. До того ж частинки золи дезінфікують ґрунт і виводять шкідливі домішки та надлишки води, знижуючи ймовірність виникнення кореневих гнилей. На 10 л ґрунту — 1–1,5 склянки золи. Гідрогель — це полімер, що має високу вологоємність, додають у ґрунт для розсади як «довгограючий» резервуар поливальної вологи та додатковий розпушувач. На 10 л ґрунтосуміші — близько 10 г гідрогелю (за інструкцією).

— це полімер, що має високу вологоємність, додають у ґрунт для розсади як «довгограючий» резервуар поливальної вологи та додатковий розпушувач. На 10 л ґрунтосуміші — близько 10 г гідрогелю (за інструкцією). Тирса — ця повітропроникна й вологоємна субстанція розпушує ґрунт, забезпечуючи інтенсивний розвиток кореневої системи. Для розсади використовують тільки ту, яка добре перепріла, щоб не закисляла ґрунт і не відбирала азот у рослин. Додають до 1/4 від обсягу ґрунту.

— ця повітропроникна й вологоємна субстанція розпушує ґрунт, забезпечуючи інтенсивний розвиток кореневої системи. Для розсади використовують тільки ту, яка добре перепріла, щоб не закисляла ґрунт і не відбирала азот у рослин. Додають до 1/4 від обсягу ґрунту. При високій кислотності ґрунту можна додати також вапно або доломітове борошно (1–2 ст.л. на 10 л), при занадто низькій — верховий торф або хвою, що перепріла.

До загальної маси розсадного грунту (з розрахунку на кожні 10 л) додатково вносять такі мінеральні добрива:

під капусту — 15–20 г аміачної селітри чи сечовини, 20–25 г суперфосфату чи амофосу, 10 г сірчанокислого калію;

— 15–20 г аміачної селітри чи сечовини, 20–25 г суперфосфату чи амофосу, 10 г сірчанокислого калію; під огірки — добрива кожного виду по 8–10, 10–15, 10 г відповідно;

— добрива кожного виду по 8–10, 10–15, 10 г відповідно; під томати, перець, баклажани — 8–20, 50–80, 20–40 г.

Як універсальний ґрунт для рослин, де будь-яка розсада почуватиметься добре, можна використовувати такі суміші:

3 частини дернової землі, по 2 частини перегною та торфу, по 1 частині компосту та піску плюс 1 склянка деревної золи на 10 л готової суміші.

2 частини городньої землі, по 1 частині перегною (компосту), торфу і тирси (піску) плюс добрива.

Варіанти ґрунтових сумішей для розсади

Помідори, перець, баклажани Капуста Огірки Однорічні квіти Перегній, дернова земля (3:2) Перегній, торф, дернова земля, тирса, що перепріла (1:1:1:1) Дернова земля, компост, річковий пісок (1:1:1) Дернова земля, торф, перегній (1:2:1) Городня земля, перегній, торф (2:1:1) Дернова земля, компост, річковий пісок (1:2:1) Торф, перегній або компост, тирса, що перепріла (2:2:1) Дернова земля, листова земля, компост, вермікуліт (3:3:3:1) Городня земля, перегній, торф, річковий пісок (1:1:1:1) Лісова земля, річковий пісок, низинний торф (1:1:1)

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.