Завдяки тому, що вермішель обсмажується, суп набуває абсолютно нового смаку та красивого золотавого кольору.
- 2,3—2,5 л води
- 500 г курятини
- 3—4 картоплини
- середня морквина
- середня цибулина
- 70 г вермішелі
- 2—3 зубчики часнику
- 1 чайна ложка солі
- зелень (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
- 1 лавровий листок
- олія
М’ясо нарізати шматками, залити водою, зварити бульйон. Картоплю нарізати соломкою, цибулину — кубиками, морквину — кружальцями. Обсмажити моркву та цибулю до 7 хв. в олії. Дістати з бульйону м’ясо. Закласти овочі, лавровий листок.
На сковорідку налити столову ложку олії, викласти вермішель. Постійно помішуючи, обсмажити до золотавості. Зняти з вогню і додати до готових овочів, варити 3 хв. Додати порізане м’ясо, відділивши від кісток. Довести до кипіння. Додати сіль, зелень, перець, посічений часник. Зняти з вогню, дати настоятися 5—7 хвилин.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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