Завдяки тому, що вермішель обсмажується, суп набуває абсолютно нового смаку та красивого золотавого кольору.

2,3—2,5 л води

500 г курятини

3—4 картоплини

середня морквина

середня цибулина

70 г вермішелі

2—3 зубчики часнику

1 чайна ложка солі

зелень (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

1 лавровий листок

олія

М’ясо нарізати шматками, залити водою, зварити бульйон. Картоплю нарізати соломкою, цибулину — кубиками, морквину — кружальцями. Обсмажити моркву та цибулю до 7 хв. в олії. Дістати з бульйону м’ясо. Закласти овочі, лавровий листок.

На сковорідку налити столову ложку олії, викласти вермішель. Постійно помішуючи, обсмажити до золотавості. Зняти з вогню і додати до готових овочів, варити 3 хв. Додати порізане м’ясо, відділивши від кісток. Довести до кипіння. Додати сіль, зелень, перець, посічений часник. Зняти з вогню, дати настоятися 5—7 хвилин.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.