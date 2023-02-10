МВС України розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу» у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби.

Доєднатися до «Гвардії наступу» можна, подавши відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або ж через визначені Центри надання адміністративних послуг, адреси яких розміщені на вищезазначеному сайті. Також працює телефон гарячої лінії, де можна проконсультуватися та отримати потрібну інформацію: 0 800 100 020.

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний і фізичний тести. Після успішного проходження він зараховується в обрану бригаду.

У МВС підкреслили, що це жодним чином не мобілізація, а суто добровільний набір. Комплектування бригад ґрунтується саме на наборі високомотивованих кадрів.