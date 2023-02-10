Багатьом знайоми й ниючий біль у плечі при піднятті руки. Іноді неприємні відчуття бувають настільки сильними, що годі й поворушитися.

Причинами болісних відчуттів найчастіше називають артроз суглобів у плечі, остеохондроз різних відділів хребта, запальні процеси в нервових корінцях, які переходять на плече. Виникнути такий біль може і в результаті вивихів та надмірного фізичного навантаження.

Віддалений характер болю може свідчити про гіподинамію — малорухливий спосіб життя. Іноді навіть незручна поза уві сні може спричинити подібні відчуття. Тому важливо ретельно облаштувати спальне місце.

Якщо встановити причину болю в плечі не вдається, обов’язково зверніться до лікаря. Можливо, подібний стан вказує на більш серйозні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, іноді це може бути симптомом езофагіту, інфаркту міокарда.

Біль, що виникає тільки в лівому плечі, свідчить про початок запалення сухожиль. Спровокувати це може неправильне виконання серйозних фізичних вправ. У цьому випадку рекомендується обмежити будь-які фізичні навантаження та обов’язково звернутися по допомогу до фахівця, щоб запалення не перейшло в хронічну стадію.

Боліти може й через пневмонію, шийний радикуліт, запалення сухожиль. Коли ж больовий синдром виникає у правому плечі й супроводжується онімінням, то можлива грижа хребців. Подібні симптоми спричиняє затискання корінців.

Відкладення солей кальцію теж провокує біль у правому плечі. У цьому випадку рекомендується двічі на рік обов’язково проходити курс лікувального масажу.