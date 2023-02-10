Вочевидь, морква уражена білою гниллю. Це дуже шкодочинне грибкове захворювання. Проявляється у вигляді водянистих мокрих плям, вкритих білим ватоподібним нальотом.

Заноситься у сховище переважно з зараженими коренеплодами або із землею, що до них прилипла. У сховищі хвороба розповсюджується від хворого до здорового. Найбільш вразливі до ураження плоди з механічними пошкодженнями, підморожені, в’ялі. Уражені стають непридатними для вживання, переробки та використання як маточники.

Розвитку хвороби сприяє вологість. А от температура особливого значення не має. Адже збудник життєстійкий при температурі від 0 до мінус 30 градусів.

Що робити? Підтримувати у сховищі правильний режим зберігання: температура на рівні 1—2 градуси та відносна вологість повітря 85—95 відсотків.

Запаси моркви варто перебрати. Уражені плоди й такі, що контактували з ними, видалити. Добре зберігається морква у піску в ящиках та корзинах або у штабелях шириною та висотою 70—80 см. Хороші результати дає зберігання в поліетиленових мішках місткістю 20—25 кг. Їх не зав’язують.

Профілактика: сівозміна кожні 4—5 років, збирання та знищення рослинних решток і бур’янів, глибоке перекопування ґрунту восени, підтримання помірної вологості, підживлення фосфорно-калійними добривами.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.