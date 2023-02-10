У запасливих господинь — повна морозилка ягід. Щоб її трохи розвантажити, на допомогу прийдуть рецепти випічки з вітамінною начинкою. Ароматний шматочок літа похмурого дня!

БАГАТО НАЧИНКИ, МАЛО ТІСТА

У цьому пісочному пирозі з «решіткою» прихований цілий кілограм ягід! Яблуко у складі начинки трохи розбавляє ягідний смак.

Тісто: 400 г борошна; 200 г вершкового масла; 120 г цукру; 1 яйце та 1 жовток; 1 столова ложка холодної води; 2 чайні ложки ванільного цукру; дрібка солі; білок (для змащування).

Начинка: 1 кг ягід (асорті); 200 г яблук; 130 г цукру; 30 г крохмалю; цедра 1 апельсина; 0,5 чайної ложки кориці.

1. Для тіста в ємність всипати борошно, туди ж натерти на великій тертушці дуже холодне масло. Перетерти борошно з маслом руками на крихту. Всипати цукор, ванільний цукор, сіль, перемішати. Яйце, жовток і воду окремо перемішати. Поступово влити яєчну суміш до крихти та швидко замісити тісто. Зліпити в кулю. Тісто розділити на 2/3 і 1/3 частини, «колобки» поставити в холодильник на 30—60 хв.

2. Для начинки половину ягід покласти в каструльку з товстим дном, довести до кипіння. Уварити на невеликому вогні до випаровування рідини, охолодити. Другу половину ягід відкинути на друшляк, щоб стекла вся рідина. В ємність покласти обидві частини ягід, а також натерті на великій тертушці почищені яблука (краще взяти солодкі). Додати цукор, крохмаль, корицю, цедру. Кількість цукру регулюйте на свій смак. Усе перемішати.

3. Більшу частину тіста розкачати на коло, ширше за діаметр форми (22 см) на 5—6 см. Перенести тісто у застелену пергаментом форму, розрівняти. Викласти начинку. Решту тіста також розкачати, нарізати смужками 2—3 см. Викласти їх решіткою, защипнути краї. Змастити пиріг трохи збитим виделкою білком.

4. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати приблизно 50—60 хв. до золотавості. Готовий пиріг повністю охолодити, притрусити цукровою пудрою. Охолоджений добре тримає форму при нарізанні.

ПИРІГ НА КЕФІРІ

Пишний пиріг нашвидкуруч на кексовому тісті із замороженими ягодами.

2 середні яйця (або 1 велике); 130 г цукру; 1 столова ложка ванільного цукру; дрібка солі; 250 мл кефіру; 110 г вершкового масла; 250—270 г борошна; 1 столова ложка розпушувача; 150—300 г ягід.

1. У глибоку миску вбити яйця, всипати цукор і сіль. Збити міксером на піну до посвітління маси. Всипати ванільний цукор, влити кефір, трохи збити. Влити розтоплене масло. Просіяти змішане з розпушувачем борошно. Все недовго збивати міксером до однорідності.

2. Форму для випічки (20 см) застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Викласти рівномірно тісто. Зверху — ягоди (їх не розморожувати). Трохи присипати цукром.

3. Поставити пиріг у розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 50 хв. Дати повністю охолонути. Притрусити цукровою пудрою.

ПІСНЕ ДИВО

Цей неймовірно смачний пиріг зі смородиною на апельсиновому соку та мінеральній воді — справжнє пісне диво!

Тісто: 200 мл апельсинового соку; 200 мл сильногазованої мінеральної води; 400 г борошна; 110 г олії (без запаху); дрібка солі; дрібка ваніліну; 120 г цукру; 2 чайні ложки розпушувача; чверть чайної ложки соди; цедра 1 апельсина; 200 г ягід.

Глазур: 50 г цукрової пудри; 2 чайні ложки води (апельсинового соку).

1. Борошно змішати з цукром, сіллю, розпушувачем і содою. Влити до борошняної суміші сік (свіжовичавлений або магазинний), олію, газовану воду, додати цедру. Все перемішати виделкою.

2. Форму (22х30 см) застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти. Зверху — смородину (не розморожувати), трохи вдавлюючи в тісто.

3. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хв. (враховуйте особливості вашої духовки). Дати охолонути.

4. Для глазурі в пудру влити воду (сік), розтерти. Перекласти в пакет, відрізати кінчик. Оздобити пиріг тоненькими смужками глазурі. Або просто притрусити пудрою.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.