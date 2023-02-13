Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, проводиться на підставі заяви, поданої безпосередньо до органів ПФУ чи через Портал електронних послуг ПФУ, залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії, нагадують у ПФУ.

Перерахунок провадиться з 1 числа місяця, у якому надійшло звернення, якщо заяву із необхідними документами подано до 15 числа включно, і з 1 числа наступного місяця, якщо їх подано після 15 числа (ст.45 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», далі — Закон №1058).

Також передбачено перерахунок автоматичним (без звернення пенсіонера) способом (ч.4 ст.42 Закону №1058). Він проводиться щороку з 1 квітня особам, які набули 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії станом на лютий місяць року, в якому це робиться. Такий перерахунок проводиться на найбільш вигідних умовах, тобто або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії. З урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж і заробітну плату до реєстру застрахованих осіб автоматичний перерахунок зазвичай проводиться у травні, із проведенням відповідної доплати з 1 квітня.

Проте, як і щодо індексації, пунктом 8 Прикінцевих положень Закону №2710 «Про державний бюджет України на 2023 рік» передбачено: у 2023 році автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводитиметься в порядку, на умовах та у строки, визначені КМУ.

Своєю чергою підвищення пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в 2023 році не буде, оскільки відповідно до ст.7 Закону №2710 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зафіксовано на рівні грудня 2022 року в розмірі 2093 грн, і впродовж року він не змінюватиметься. Як наслідок, у 2023 році не підвищуватиметься мінімальний розмір пенсії та інші складові пенсійних виплат, розмір яких обчислюється із застосуванням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.