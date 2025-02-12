Молоко містить понад 300 різних біокомпонентів, які не тільки живлять шкіру та волосся, а й оздоровлюють.

Найбільш корисним є домашнє коров’яче або козяче молоко. Останнє, до речі, гіпоалергенне. Але якщо не маєте можливості придбати фермерський продукт, купіть у магазині непастеризоване молоко найвищої жирності. Для косметичних цілей не має сенсу використовувати знежирене молоко. У ньому відсутні дуже важливі для шкіри вітаміни А, Е та К.

Від зморщок

Жир, що міститься в молоці, легко всотується в шкіру і проникає в клітини, завдяки чому вона стає більш гладенькою, еластичною та пружною.

Змішайте 5 столових ложок теплого молока з 5 краплями лляної олії та 2 столовими ложками бананового пюре. Нанесіть маску на обличчя та залиште на 15 хв. Змийте теплою водою.

Проти пігментації

Поєднання незбираного молока із соком картоплі чудово освітлює пігментні плями.

Змішайте молоко та картопляний сік у пропорції 1:1 і нанесіть локально на плями. Залишіть на 2–3 год., потім змийте.

Тонік

Незбиране молоко м’яко очищує, відбілює та підтягує шкіру, не забиваючи пори.

Налийте в мисочку трохи теплого молока, вмочіть у нього ватяний диск. Акуратно увітріть молоко в обличчя та шию. Залиште на 5 хв. Потім змийте теплою водою.

Зволожувальна

Цукор, що міститься в молоці, добре утримує вологу в шкірі.

Змішайте 2 столові ложки молока, 1 чайну ложку меду, 1 капсулу вітаміну Е і 15–20 г свіжого огірка, натертого на дрібній тертушці. Нанесіть маску на шкіру на 30 хв., потім змийте теплою водою.

Кондиціонер для волосся

Молоко з медом має заспокійливу дію на шкіру голови і робить волосся блискучим і шовковистим.

Змішайте склянку теплого молока зі столовою ложкою меду й увітріть суміш у шкіру голови, розподіліть по волоссю. Накрийте волосся шапочкою для душу та відпочиньте 1 год. Потім промийте волосся теплою водою.

Важливо: молочні маски протипоказані тим, хто має індивідуальну непереносимість продукту. А також якщо на обличчі є гнійнички. Якщо нанести на шкіру молоко, через жири проблема може посилитися.

Світлана ВЕРЕМІЙЧУК, косметолог.