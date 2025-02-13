Постановою Кабміну від 25 жовтня 2024 року №1225 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору», що набула чинності 29 січня 2025 року, запроваджується:

для ВПО — субсидія на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житла;

для наймодавця житла — компенсація податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб

Учасниками цього проєкту є ВПО, котрі наймають житло і витрачають на оренду понад 20 відсотків своїх сукупних доходів та які:

* перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (перелік територій), і не мають власного житлового приміщення загальною площею понад 13,65 кв.м на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій;

* втратили житло (його знищено або пошкоджено до ступеня, непридатного для проживання).

Субсидію на найм житла призначають ВПО, які не отримують допомогу на проживання.

Компенсації для власників житла

Орендодавці, які надають житло в оренду ВПО, можуть отримати компенсацію податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якщо вони не одержують компенсацію за програмою «Прихисток».

Що потрібно зробити

Для призначення субсидії наймач разом із власником житла мають подати до ПФУ заяву та підписаний договір найму.

Під час визначення права наймача на призначення субсидії на оренду житла враховують:

наявність протягом трьох місяців перед зверненням транспортних засобів (з року випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда та причепа);

придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 100 тис. грн;

купівлю протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;

наявність (на 1 число місяця, з якого призначають субсидію, або на 1 число кожного місяця, в якому таку субсидію отримують) коштів на депозитних рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, заборгованість з аліментів тощо.

Важливо! Між наймачем і наймодавцем не повинно бути родинних зав’язків. Адреса місця проживання/перебування ВПО (наймача) після укладання договору найму має відповідати адресі найманого житла.

Як розраховують розмір допомоги

Розмір субсидії на оренду житла розраховують індивідуально для кожного домогосподарства, він залежить від рівня доходів, кількості членів сімʼї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло.

Важливо! Домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як подати заяву на субсидію на найм житла?

Заяву на субсидію на найм житла можна подати особисто — в будь-якому сервісному центрі ПФУ або ЦНАП.

Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/) з використанням електронного підпису, який має бути і в наймача, і в наймодавця.

Необхідні документи:

договір найму (Додаток 1 до зазначеного Порядку);

заява (Додаток 2 до зазначеного Порядку);

копії документів, що підтверджують повноваження законного представника (представника за довіреністю) (у разі потреби);

копії інших документів: рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо (у разі потреби).

На який період призначають

Субсидію на найм житла призначають на 6 місяців, з подальшим автоматичним продовженням.

Строк дії експерименту — 2 роки (з 29.01.2025).