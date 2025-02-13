Молекули цукру контактують із рецепторами на язиці людини, які повідомляють мозку, що ви їсте щось дійсно смачне. Наше тіло сприймає цукор як хороший продукт, тому що він швидко засвоюється та забезпечує достатньо калорій.

Окрім безпосередньо самого цукру (так зазвичай у повсякденні називаємо сахарозу), в природі багато цукру міститься у фруктах (фруктоза), які, крім цього, сповнені вітамінів, мінералів та енергії.

Однак не всі люди однаково люблять цукор. Дехто вживає його в малих дозах — їм достатньо з’їсти одну цукерку з чаєм, щоб пересититися. Іншим не вистачить і цілої коробки солодких пончиків.

Любов до солодкого залежить від багатьох факторів:

віку (діти більше люблять солодке та намагаються уникати гірких продуктів);

харчових навичок, засвоєних у дитинстві;

генетичних особливостей.

Та хоч би як ви любили солодке, не забувайте про народну мудрість: що занадто, то не здраво!

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.