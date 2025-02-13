Годі уявити квітник без гвоздики. Гвоздику Шабо у нас вирощують як однорічник, у догляді невибаглива. Гіллястий кущ виростає заввишки до 50 см. Квітки досить великі, 4–7 см у діаметрі, махрові, напівмахрові та прості, з приємним ароматом, білі, жовті, лососеві, кремові, рожеві, червоні, лілові. Цвітіння починається через 150–160 днів після появи сходів і триває аж до заморозків.

ВИРОЩУЄМО РОЗСАДУ

Насіння висівають у першій половині лютого у ґрунтосуміш із листяної, дерново-глинистої землі та піску (1:2:1). Або змішують по 1 частині садової чи дернової землі, низинного торфу, компосту чи перегною та пів частини річкового піску. Висівають у неглибокі контейнери заввишки не більше 5–6 см з дренажними отворами. У рослин поверхнева коренева система, тож при посіві в глибокі ємності сіянці будуть схильні до перезволоження і загнивання коренів. На поверхні ґрунту роблять борозенки глибиною 1–3 см. У них розкладають насіння на відстані 1–2 см одне від одного та загортають. Досвідчені квітникарі радять присипати насіння піском, який перед тим прожарюють. Це дозволить вберегти посіви від захворювання на чорну ніжку. Контейнери накривають плівкою або склом, щоб створити ефект парника. Щодня до появи сходів тепличку провітрюють. Важливо дотримуватись температурного режиму. До проростання ємності з насінням тримають у приміщенні з температурою не вище 18–20 градусів. Коли сіянці з’являться, температуру знижують до 13–15 градусів. При вищих температурах є ризик того, що розсада витягнеться.

Сходи з’являються через 5–8 днів. Розсаду утримують на найбільш освітленому вікні, аби не витягнулась. Якщо таке все ж сталось, обережно підсипають трохи ґрунту. Також не завадить досвічування протягом кількох годин на день. При поливах важливо не зволожувати надміру, оскільки рослина має схильність до захворювання на чорну ніжку. З появою перших справжніх листочків сіянці пікірують у землесуміш такого ж складу. За 1–2 тижні перед посадкою розсаду загартовують. У відкритий ґрунт її висаджують наприкінці квітня — на початку травня, коли мине загроза приморозків, за схемою 20×20 см або 25х25 см. Коренева шийка має бути розташована на рівні ґрунту, оскільки гвоздика не витримує заглиблення. Посадки мульчують, а перші тижні ще й обприскують водою. Для кращого галуження розсаду прищипують над п’ятою парою листків. До речі, розмножити гвоздику Шабо також можна живцями.

ЛЮБИТЬ СОНЕЧКО

Гвоздика Шабо добре росте на відкритих сонячних ділянках з родючими водопроникними ґрунтами, що містять вапно. Культура посухо- та достатньо морозостійка, витримує приморозки до мінус 2–3 градусів. Натомість не любить свіжого гною та застою води. Потребує частого розпушення ґрунту, також позитивно реагує на підживлення мінеральними добривами та мікроелементами.

Її широко використовують для клумб, кам’янистих гірок, рабаток, бордюрів, горщиків, висаджують окремими групами на газоні, вирощують для зрізування. Зрізані квіти зберігаються у воді 5–10 днів. При вирощуванні на зрізування для збільшення розмірів квіток видаляють бічні бутони. З настанням холодів восени кущики можна викопати, пересадити в горщик і занести у приміщення.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.