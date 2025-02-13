Приготуємо гречку разом зі шматочками курячого філе, печерицями та морквою у сковороді. Крупа вбере соки овочів, грибів і м’яса, а завдяки вершкам вийде ще смачнішою.

150 г гречаної крупи

1 середнє куряче філе

200 г печериць

1 середня морквина

1 середня цибулина

50 мл вершків

сіль

1 чайна ложка приправи для курки

олія

зелень

Цибулину нарізати кубиками, обсмажити в олії до золотавості. Додати крупно натерту морквину, готувати під кришкою 5–7 хв. до м’якості моркви. Окремо обсмажити в олії шматочки курячого філе, викласти на тарілку. На цій самій сковорідці обсмажити пластинки печериць до випаровування вологи.

З’єднати в одній сковороді гриби, філе та овочі, перемішати. Потримати разом на вогні 2 хв. Всипати до сковороди гречану крупу. Додати сіль і приправу для курки. Перемішати й обсмажити гречку 2 хв., щоб кожна крупинка вкрилася соками та олією. Влити вершки. Додати 300 мл води, довести вміст сковороди до кипіння. Зменшити вогонь до мінімального, готувати гречку під кришкою 12–15 хв.

Коли вся рідина випарується і вбереться у крупу, вимкнути вогонь і залишити під кришкою на плиті ще на 10 хв. Притрусити кашу подрібненою зеленню.