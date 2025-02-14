Моїм батькам вдалося виїхати з окупованого росіянами містечка на Луганщині. Батько вже на пенсії, а мама ще працездатного віку, працювала. Але, звісно ж, трудової книжки в неї немає і вона не звільнена з роботи. Чи може мама стати на облік в центрі зайнятості? І чи можливо їй отримувати допомогу?

Зоя Леонідівна.

Так, ваша мама може стати на облік у центрі зайнятості, отримати статус безробітної та належні в такому випадку виплати.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може набути, зокрема, особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи, роз’яснюють у Держпраці України.

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (зокрема засобами електронної ідентифікації) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування.

Разом із тим, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, котру змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабміном (пункт 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабміну від 1.10.2014 №509).

Зареєстрована (взята на облік) ВПО, котра не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує цей статус без вимог, що застосовують за звичайної процедури. До отримання документів і відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомогу по безробіттю цим особам призначають у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.

У Держпраці також зазначають, що відповідно до постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» від 13.03.2022 №269 у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні», ВПО для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Уповноважена особа територіальної громади/центру надання адміністративних послуг приймає рішення і видає довідку внутрішньо переміщеній особі та реєструє заяву з формуванням електронної справи з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації про ВПО до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.