Якщо ви почали відчувати тупий або ниючий біль у стегні, що віддає в пах або сідниці, потрібно перевірити кульшовий суглоб і виключити серйозні патології, які можуть спричинити кульгавість та обмежити рухливість. «Порадниця» з’ясувала, про які захворювання може попереджати біль у цьому суглобі.

Проблему не можна ігнорувати

— Кульшовий суглоб — один з найбільших у людському тілі. Він з’єднує головку стегнової кістки з вертлюжною западиною тазової кістки й допомагає у виконанні складних рухів ноги, забезпечує функцію прямоходіння, — пояснює ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН. — Водночас кульшові суглоби людини щодня зазнають серйозного навантаження під час ходьби, підйому та перенесення важких предметів, стрибків, бігу, нахилів, яке помітно зростає за наявності зайвої ваги. Крім того, у цій ділянці розташовані важливі кровоносні судини та нервові закінчення. Тому ігнорувати больові відчуття в ділянці тазостегнового суглоба, особливо якщо вони не минають кілька днів або посилюються при русі, не варто — це може призвести до розвитку незворотних патологічних змін.

Різновиди болю

За тривалістю біль у суглобі може бути гострим і хронічним — тривати більше трьох місяців. Також розрізняють локальні больові відчуття, зосереджені безпосередньо в суглобі, та ті, що поширюються за його межі — на ногу, пахову ділянку та сідниці. Характер та інтенсивність болю можуть відрізнятися у різних пацієнтів. Він може бути тупим, ниючим, гострим, пульсуючим, виникати лише під час ходьби або турбувати постійно.

Причина

За словами лікаря, біль у кульшовому суглобі може мати безліч причин: від банального м’язового перенапруження до серйозних захворювань, що вимагають термінової медичної допомоги. Найчастіше винуватцями проблем із суглобом стають:

— травми м’яких тканин і кістково-суглобових структур тазостегнової ділянки: удари, вивихи, переломи, розтягнення, пошкодження зв’язок і сухожиль;

— запальні захворювання суглоба, сухожиль або суглобової сумки: бурсит, тендиніт, артрит, синовіїт, трохантерит;

— дегенеративні захворювання (руйнування хряща, вікові зміни суглоба): коксартроз, остеоартрит;

— порушення кровопостачання, живлення кісток: асептичний некроз головки стегнової кістки, кістозні кісткові утворення, хвороба Пертеса;

— вроджені та системні причини: дисплазія суглоба, укорочення кінцівок, інфекції, пухлини, гормональні зміни (вагітність, менопауза).

Рідше причиною болю в ділянці суглоба стають невропатії сідничного нерва, захворювання хребта (поперековий остеохондроз, сколіоз, міжхребцеві грижі), цукровий діабет, зловживання деякими ліками, нервово-психічні розлади та зайва вага, що багаторазово збільшує навантаження на суглоби.

Тривожні симптоми

Як зрозуміти, що болить саме кульшовий суглоб? Найчастіше больовий синдром, що локалізується в стегні, не минає протягом кількох днів, людина відчуває постійний дискомфорт і навіть прокидається від нього вночі. Багато хворих скаржаться, що змушені постійно змінювати позу, якщо лежать або сидять. Ще одна ознака, характерна для патологій кульшового суглоба, — специфічний хрускіт, що виникає під час руху й супроводжується наростаючим болем.

Також симптоми різняться залежно від основного захворювання та стадії патологічного процесу:

— біль безпосередньо в ділянці суглоба, стегна або паху часто вказує на ураження самого суглоба, хряща або навколишніх м’яких тканин;

— біль з віддачею в ногу або сідницю може бути пов’язаний із залученням нервових структур;

— посилення болю при русі та навантаженні (ходьбі, підйомі по сходах, вставанні зі стільця, поворотах ноги) характерне для артрозу та наслідків травм;

— біль у спокої та вночі вказує на запалення або порушення кровопостачання суглоба;

— ранкова скутість зустрічається при запальних захворюваннях суглобів, для запалення також характерні набряк і болючість при натисканні в цій ділянці;

— обмеження рухливості, кульгавість і зміна ходи можуть свідчити про додаткові проблеми з хребтом і колінними суглобами.

Негайно до лікаря!

Негайно зверніться до травматолога або хірурга, якщо у вас спостерігаються:

— інтенсивний пульсуючий біль у спокої;

— неможливість наступити на ногу або встати;

— набряк, почервоніння або підвищення температури в зоні суглоба;

— укорочення або неприродне вивертання ноги.

Перед візитом до лікаря рекомендується обмежити навантаження та різкі рухи, не розігрівати суглоб і не приймати сильні знеболювальні засоби.

Діагностика та лікування

— При болю в стегні фахівець проведе огляд, оцінить рухливість суглоба та перевірить стан навколишніх тканин, — каже Юрій Шимон. — Також призначають рентгенографію, КТ або МРТ кульшового суглоба та стегнової кістки, аналізи крові для виключення запалення, інфекції та ревматичних патологій. Іноді потрібні пункція (для забору внутрішньосуглобової рідини) та артроскопія.

Тактика лікування залежить від виявленого захворювання. З медикаментів призначають хондропротектори, протизапальні засоби, кортикостероїди, замінники синовіальної рідини (вводять шляхом внутрішньосуглобових ін’єкцій), за необхідності — антибіотики. Також застосовують місцеві засоби, що поліпшують кровопостачання, лікувальнУ фізкультурУ, масаж і фізіопроцедури (електрофорез, УВЧ, магніто- та лазеротерапія).

Хірургічні методи застосовують при вираженому руйнуванні суглобових тканин, гнійному запаленні, пухлинах. У важких випадках проводять ендопротезування (заміна суглоба штучним імплантом), при переломах — реконструктивні операції.

Ірина КАДЧЕНКО.