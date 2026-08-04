Збираємо вирощене, готуємо грядки до осені

Настав час збирати плоди своєї праці. Помідори, перці та баклажани вибирають кожні 2–3 дні, не допускаючи перестигання. Якщо не викопали наприкінці липня цибулю та часник, зробіть це зараз. Ознакою готовності є пожовкле та полегле листя. Сушать урожай під навісом щонайменше тиждень перед тим, як відправляти на зберігання. Ранню капусту та коренеплоди збирають вибірково.

На початку серпня обов’язково прищипують верхівки високорослих помідорів і видаляють усі нові суцвіття. Вони вже все одно не встигнуть зав’язатися і визріти, лише забиратимуть сили в рослини.

Огірки та капуста все ще потребують багато вологи. А от полив помідорів, кавунів і динь, навпаки, слід скоротити, щоб плоди не розтріскувалися і не ставали водянистими.

У серпні важливо продовжувати захищати посадки від хвороб. Серпневі тумани провокують розвиток фітофторозу та борошнистої роси. Хімічні препарати під час збору врожаю використовувати не можна, тож краще докласти трішки більше зусиль і застосовувати народні методи, такі як настій попелу, сироватка з йодом чи інші.

У серпні ще сміливо сіють зелень, редиску, ранню чорну редьку або дайкон.

Звільнені ділянки можна засіяти сидератами. Гірчиця, фацелія, овес чи вика збагатять землю азотом, покращать структуру та не дадуть розростися бур’янам. У вересні їх можна буде просто загорнути в ґрунт.

Серпень — місяць, коли фраза «пішли на шашлики» автоматично означає «беріть лопати, спочатку розімнемося на картоплі». Головна ознака готовності — масове жовтіння та висихання бадилля.

Приблизно за 10–14 днів до викопування скосіть усе бадилля та приберіть з городу. Ідеальний день для копання — сухий, сонячний і не занадто спекотний. Викопані бульби розкладіть на 2–3 години в один шар прямо на грядці або під навісом. Щойно просушену картоплю перенесіть у темне, прохолодне і добре вентильоване приміщення на 2 тижні. Перед закладанням на зимове зберігання картоплю обов’язково сортують на насіння, їжу та першочергове використання.

Рослинні залишки після збирання врожаю одразу прибирають. Вони можуть містити збудників хвороб.

Готують приміщення для зимового зберігання плодів. Прибирають, просушують і дезінфікують вапном, купоросом тощо. Обкурюють підвал сірчаними шашками, дерев’яні деталі обробляють купоросом.

Турбуємось про цьогорічний та майбутній урожаї

Щоб великі гілки яблунь, груш або слив не ламалися під вагою плодів, обов’язково встановіть дерев’яні рогатини, попередньо обмотавши місце контакту з корою м’якою тканиною. Регулярно збирайте плоди, що впали на землю. Падалиця є головним джерелом розмноження шкідників і хвороб. Хворі плоди краще закопати за межами саду.

Смородина, порічка й аґрус зараз закладають квіткові бруньки для наступного сезону. Виріжте старі, хворі та зламані гілки, а також ті, що лежать безпосередньо на землі.

У звичайної літної малини одразу після збору врожаю виріжте під корінь усі гілки, що відплодоносили. Їх легко вирізнити: вони набувають коричневого кольору. Також видаліть слабку та тонку молоду поросль. Залиште тільки найсильніші зелені пагони цього року.

Починаючи з серпня, повністю виключіть будь-які азотні добрива, такі як гній, послід, сечовина. Азот стимулює ріст нових зелених пагонів, які не встигнуть здерев’яніти до морозів і взимку просто вимерзнуть. Натомість щоб зміцнити кору та кореневу систему, підживлюйте дерева та кущі фосфорно-калійними добривами — суперфосфатом, сульфатом калію або звичайною деревною золою. Можна розсипати в пристовбурних колах 1,5 склянки суперфосфату і склянку сульфату калію, а потім рясно полити.

Якщо стоїть посуха, продовжуйте поливати дерева, особливо молоді саджанці.

Серпневі тумани та прохолодні ночі сприяють розвитку грибкових захворювань. Якщо на деревах ще є плоди, хімічні обприскування заборонені. Використовуйте народні засоби, такі як розчин харчової соди проти борошнистої роси на аґрусі. Очищуйте штамби дерев від старої кори та оглядайте ловчі пояси, якщо встановлювали їх навесні проти комах-шкідників.

Серпень — ідеальний період для оновлення полуничних грядок. Повністю видаліть старе, сухе та плямисте листя на дво- і трирічних кущах. Якщо плануєте закласти нову плантацію, найкраще висаджувати вкорінені вуса саме в середині або наприкінці серпня, щоб до зими молоді кущики встигли добре вкоренитися.

Підтримуємо пишне цвітіння

У квітнику на повну силу квітнуть троянди, жоржини, гладіолуси, айстри, майорці та хризантеми. Саме зараз закладається основа для того, щоб ваш квітник залишався бездоганним і наступного року. Але для цього також доведеться трішки потрудитись. У серпні ще можна ділити іриси, які ростуть на одному місці понад 4–5 років. Кінець серпня — найкращий період для поділу та пересадки півоній. Важливо, щоб на кожній частині діленки було по 3–5 бруньок відновлення. Не заглиблюйте бруньки при посадці більше ніж на 3–5 см, інакше півонія не цвістиме. Можна також ділити та пересаджувати примули, дельфініуми, флокси та лілійники. Обріжте верхівки кущів, схильних до облисіння, як-от лаванду.

Як і для саду, в серпні для підживлення квітів азот не використовують. Щоб пагони троянд і гортензій встигли визріти до морозів, підживлюйте їх виключно фосфорно-калійними добривами або деревною золою. На 10 л води розведіть 2 ст.л. суперфосфату та ст.л. сульфату калію. Регулярно видаляйте зів’ялі бутони троянд. У суху погоду збирайте дозріле насіння однорічників: петуній, чорнобривців, айстр, календули. Сушіть його в затіненому, добре провітрюваному приміщенні та розкладайте у паперові пакетики. А щоб однорічники квітнули до самих заморозків, не забувайте зрізати сухі суцвіття, розпушувати землю навколо та помірно поливати в посушливі дні.

Наприкінці серпня вже можна починати висаджувати дрібноцибулинні культури. Також саме час готувати грядки під тюльпани, нарциси, лілії та гіацинти, які висаджуватимуть у вересні. Перекопайте ґрунт, виберіть бур’яни та рослинні залишки, внесіть компост або перегній.

Через різкі перепади денної та нічної температури в серпні на квітах часто з’являється білий наліт — борошниста роса. За перших ознак хвороби обробіть рослини системними фунгіцидами або біопрепаратами.

Пора заготовляти сухоцвіти. Зріжте рослини і підвісьте в темному, добре провітрюваному приміщенні бутонами вниз для просушування.

Катерина ОКУНЬ.