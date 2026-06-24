Щитоподібна залоза — невеликий орган на передній поверхні шиї, який відіграє надзвичайно важливу роль у роботі всього організму. Ця залоза виробляє гормони тироксин і трийодтиронін, що впливають на обмін речовин, серцево-судинну систему, температуру тіла, емоційний стан, ріст і розвиток.

Для нормального функціонування щитоподібної залози в організмі має бути достатня кількість йоду, який потрібен для синтезу тироксину та трийодтироніну. Тож однією з поширених причин порушень роботи щитоподібної залози може бути саме дефіцит йоду. Порушення функції залози можуть тривалий час не мати виражених проявів, тому важливо звертати увагу на сигнали організму, закликають у Центрі громадського здоров’я України.

* Можливі симптоми дефіциту йоду та інших порушень функції щитоподібної залози:

— постійна втома та сонливість;

— зміна маси тіла без очевидної причини;

— прискорене або уповільнене серцебиття;

— перепади настрою, тривожність або дратівливість;

— відчуття дискомфорту чи «клубка» в ділянці шиї;

— погіршення стану волосся та шкіри;

— у жінок — порушення менструального циклу або труднощі з настанням вагітності.

* Добова потреба в йоді становить:

— діти залежно від віку — від 90 до 150 мкг*;

— дорослі — 150 мкг;

— вагітні та жінки, які годують грудьми, — 200–250 мкг.

(*1 мкг = 1 мільйонна частина грама).

* Для профілактики йододефіциту:

— використовуйте йодовану сіль у щоденному раціоні (проте не більше 5 г на день, як рекомендує ВООЗ);

— за можливості додавайте до меню білу рибу (минтай, тріску, хек) та морепродукти, морську капусту;

— споживайте молочні продукти, яйця, сезонні овочі та фрукти;

— не приймайте препаратів із вмістом йоду без консультації лікаря.

Якщо вас турбують симптоми — зверніться до свого сімейного лікаря, який за потреби направить до ендокринолога.