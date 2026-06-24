Щитоподібна залоза — невеликий орган на передній поверхні шиї, який відіграє надзвичайно важливу роль у роботі всього організму. Ця залоза виробляє гормони тироксин і трийодтиронін, що впливають на обмін речовин, серцево-судинну систему, температуру тіла, емоційний стан, ріст і розвиток.
Для нормального функціонування щитоподібної залози в організмі має бути достатня кількість йоду, який потрібен для синтезу тироксину та трийодтироніну. Тож однією з поширених причин порушень роботи щитоподібної залози може бути саме дефіцит йоду. Порушення функції залози можуть тривалий час не мати виражених проявів, тому важливо звертати увагу на сигнали організму, закликають у Центрі громадського здоров’я України.
* Можливі симптоми дефіциту йоду та інших порушень функції щитоподібної залози:
— постійна втома та сонливість;
— зміна маси тіла без очевидної причини;
— прискорене або уповільнене серцебиття;
— перепади настрою, тривожність або дратівливість;
— відчуття дискомфорту чи «клубка» в ділянці шиї;
— погіршення стану волосся та шкіри;
— у жінок — порушення менструального циклу або труднощі з настанням вагітності.
* Добова потреба в йоді становить:
— діти залежно від віку — від 90 до 150 мкг*;
— дорослі — 150 мкг;
— вагітні та жінки, які годують грудьми, — 200–250 мкг.
(*1 мкг = 1 мільйонна частина грама).
* Для профілактики йододефіциту:
— використовуйте йодовану сіль у щоденному раціоні (проте не більше 5 г на день, як рекомендує ВООЗ);
— за можливості додавайте до меню білу рибу (минтай, тріску, хек) та морепродукти, морську капусту;
— споживайте молочні продукти, яйця, сезонні овочі та фрукти;
— не приймайте препаратів із вмістом йоду без консультації лікаря.
Якщо вас турбують симптоми — зверніться до свого сімейного лікаря, який за потреби направить до ендокринолога.
Залишити відповідь