Ґрунтосуміш для розсади має бути легка та поживна. Адже саме від неї залежить майбутнє здоров’я рослин. Однак далеко не всі ті складники, які нам здаються доречними, будуть на користь сіянцям. Отже, чого не варто додавати до субстрату для розсади? Це глина (робить ґрунт щільним, погано пропускатиме повітря та воду, що може призвести до загибелі сіянців), кар’єрний пісок (містить багато глини і обмаль поживних речовин, тож краще використовувати річковий), а також свіжий гній, солома, чайна заварка, кавова гуща або неперепріле листя.