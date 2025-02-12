Якщо вас почали турбувати симптоми, характерні для захворювань шлунково-кишкового тракту: біль і дискомфорт у животі, відчуття важкості після їжі, але відповідні аналізи в нормі — це може бути проявами функціональної диспепсії. «Порадниця» розібралася, у чому особливості цього стану, що нерідко загострюється в зимовий час.

Скаржиться кожен п’ятий

— Функціональна диспепсія (ФД) — це порушення травлення, яке супроводжується характерними симптомами розладу функції травної системи, але при цьому жодної органічної патології не виявляють, — розповідає гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРІПІЧЕНКО. — Тобто прояви ФД можуть бути дуже схожими на гастрит або виразкову хворобу шлунка, але реального ураження органів шлунково-кишкового тракту немає.

Точні причини розвитку цього стану досі не встановлені, хоча багато гастроентерологів вважають, що синдром пов’язаний із порушенням регуляторної взаємодії між головним мозком і ШКТ. У більшості пацієнтів захворювання зберігається тривалий час: періоди загострення можуть змінюватись поліпшенням самопочуття. Є й хороша новина: у деяких людей симптоми функціональної диспепсії поступово минають самостійно.

Диспепсичні розлади досить поширені — від них страждає щонайменше 20 відсотків населення, жінки — частіше за чоловіків.

Фактори ризику

Фахівці виділяють кілька основних механізмів, які запускають процес розвитку функціональної диспепсії. У першу чергу це психосоціальні фактори: для більшості пацієнтів із ФД характерні підвищена тривожність, схильність до стресів та депресії. Оскільки нервова система контролює діяльність усього організму, порушення в її роботі можуть сприяти розладам травлення, зокрема, функціональній диспепсії та синдрому подразненого кишківника.

Також спровокувати появу симптомів ФД може спадкова схильність, порушення моторики шлунка та дванадцятипалої кишки, наявність бактерії хелікобактер пілорі та неправильне харчування (регулярне переїдання, любов до фастфуду, звичка їсти дуже швидко). Встановлено також, що ризик виникнення ФД підвищує куріння, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя, тривалий прийом нестероїдних протизапальних препаратів, антибіотиків, кортикостероїдів, а також наявність серйозних хронічних захворювань — наприклад, цукрового діабету.

Тривожні симптоми

До основних проявів ФД належать біль, печіння та дискомфорт у шлунку, здуття живота, метеоризм, аномально швидке відчуття насичення при прийомі їжі, погана переносимість гострої та жирної їжі, «кислих» продуктів (цитрусових, винограду), кави та алкоголю, неприємний присмак у роті, запах із рота. Іноді можуть спостерігатися печія, відрижка або нудота після їжі, пригнічений настрій, загальна слабкість.

Якщо ці симптоми турбують вас протягом кількох тижнів чи місяців — варто звернутися до лікаря.

Діагностика та лікування

— Для встановлення діагнозу «функціональна диспепсія», в першу чергу, виключають органічні захворювання ШКТ, які можуть призводити до появи схожих симптомів, — каже Лариса Пріпіченко. — До них належать гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальний рефлюкс (закидання вмісту шлунка в стравохід), пухлини стравоходу та шлунка, хронічний панкреатит і холецистит. Щоб виключити ці патології, можуть знадобитися гастроскопія, УЗД органів черевної порожнини, загальний і біохімічний аналізи крові, копрограма, аналізи на хелікобактер, іноді — рентгенологічне дослідження шлунка та МРТ кишківника.

Також лікар докладно розпитує пацієнта про його харчові звички, спосіб життя й медикаменти, які він приймає. Лікування залежить від частоти й ступеня тяжкості симптомів, тому в кожному випадку його підбирають індивідуально. Застосовують препарати, що знижують кислотність шлунка, покращують моторику ШКТ і знімають спазм. За необхідності призначають антибіотики для знищення хелікобактер пілорі, антидепресанти, а також психотерапію.

Важлива дієта і спосіб життя

На думку фахівчині, при лікуванні ФД не обійтися без корекції харчування та способу життя. Пацієнту рекомендується їсти часто, але невеликими порціями, вживати більше їжі, багатої на рослинні волокна (овочі, фрукти, злакові), виключити з раціону жирні та гострі страви, газовані напої, каву, спиртне. Також важливо бути фізично активними, уникати стресових ситуацій, відмовитися від куріння, нормалізувати вагу та не носити одяг, що стягує живіт.

Обережно, небезпека!

Існує низка тривожних ознак, за наявності яких діагноз ФД виключено й слід шукати органічну патологію, це:

втрата маси тіла без видимих причин;

наявність симптомів переважно в нічний час;

постійний сильний біль у животі;

підвищення температури тіла;

збільшення печінки, селезінки;

ознаки анемії (занепад сил, запаморочення, слабкість, блідість, утруднення дихання, напади пітливості);

зміни в даних загального та біохімічного аналізів крові.

Ірина КАДЧЕНКО.